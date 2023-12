Berliinissä poikkeuksellinen poliisioperaatio uutenavuotena

Saksan pääkaupunki Berliini varautuu mahdollisiin uudenvuoden mellakoihin poikkeuksellisen laajalla poliisioperaatiolla, uutisoi Financial Times. Berliiniin on sunnuntaina kutsuttu palvelukseen peräti 3500 poliisia niin pääkaupungista kuin naapuriosavaltioista. Poliisipäällikkö Barbara Slowik luonnehtii poliisin vahvistettua läsnäoloa ”suurimmaksi uudenvuoden operaatioksi vuosikymmeniin”.

Viime vuonna Berliinin uudenvuodenyön mellakoissa loukkaantui kymmeniä poliiseja ja palomiehiä, kun mellakoitsijat muun muassa ampuivat heitä ilotulitusraketeilla. Tapahtumat nostattivat laajan keskustelun Saksassa, ja Baijerin osavaltion pääministeri Markus Söder luonnehti Berliiniä ”kaaoksen kaupungiksi”. FT:n mukaan uudenvuoden mellakoiden jälkipyykin uskotaan vaikuttaneen merkittävästi Berliinin osavaltiovaalien tulokseen helmikuussa. Valta vaihtui miljoonakaupungissa, kun keskustaoikeistolainen CDU nousi ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen kaupungin johtoon.

Pormestari Kai Wegnerin mukaan Berliinin turvallisuustilanne on heikentynyt viime kuukausien aikana. Taustalla on pormestarin mukaan Gazan sota, joka on ruokkinut vastakkainasettelua ja johtanut useisiin mielenosoituksiin kaupungissa.

Poliisi on varautunut väkivaltaisuuksiin lukuisin keinoin. Useampi poliisi kantaa nyt etälamautinta ja haalarikameraa, ja Berliinin on perustettu kolme ilotulitevapaata vyöhykettä. Poliisi on vuoden mittaan myös pyrkinyt solmimaan luottamuksellista suhdetta vaikeassa maineessa olevien kaupunginosien nuoriin.

Palomiesliiton Manuel Barth toivoo kuitenkin säästä viranomaisten parasta liittolaista sunnuntaina.

– Yhdestä kahteen astetta ja vaakasadetta olisi täydellistä. Siinä kelissä kukaan ei viihtyisi kadulla, hän sanoo Süddeutsche Zeitung-lehdelle.