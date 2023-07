Armeijan ongelmista raportoinut venäläiskenraali sai potkut

Venäjän sodanjohdossa kuohuu jälleen. Kenraalimajuri Ivan Popovin kerrotaan joutuneen syrjäytetyksi sen jälkeen, kun hän raportoi Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikölle Valeri Gerasimoville havaitsemistaan ongelmista.

Popov muun muassa toi esiin sen, että venäläisjoukkoja etulinjassa voisi kierrättää, sillä he ovat taistelleet jo pitkän aikaa ja kärsineet merkittäviä tappioita.

Asiasta kertoo Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko, jonka mukaan Popov ilmoitti Gerasimoville olevansa valmis raportoimaan ongelmista jopa presidentti Vladimir Putinille. Tämän jälkeen Gerasimov siirsi Popovin sivuun.

Vauhdilla ”eläköitynyt” Popov ei pysytellyt hiljaa asian tiimoilta, vaan nauhoitti lausunnon, jossa arvostelee Venäjän sodanjohtoa.

Ukrainalaisen Ukrainska Pravdan mukaan Popov osoitti viestinsä ”rakkaiksi gladiaattoreikseen” kutsumilleen sotilaille. Popov sanoo, että hänet syrjäytettiin ”halveksittavasti” sen jälkeen, kun hän oli kertonut armeijan ongelmista avoimesti ylimmälle tasolle.

– Odotan tulevaa kohtaloani… Popov väitetysti toteaa, ja kertoo odottavansa jonkinlaista tarjousta uudeksi palveluspaikakseen.

Popovin mukaan hänellä oli kaksi vaihtoehtoa, joko olla heikko ja pysyä hiljaa, tai sanoa asiat niin kuin ne ovat, ja hän valitsi jälkimmäisen.

Ukrainska Pravdan mukaan Popov on yksilöinyt ongelmien koskevan paitsi taisteluita ja niiden johtamista – venäläisiä sotilaita on kuollut ja haavoittunut rintamalla massoittain – myös kalustoa ja ammuksia, joista venäläisjoukoilla on pulaa.

Lehti siteeraa myös venäläislähteitä, joiden mukaan Ivan Popov olisi ollut Berdjanskin hotelli-iskun todellinen kohde. Ohjusiskussa venäläisten miehittämässä kaupungissa sai surmansa Venäjän armeijan kenraaliluutnantti Oleg Tsokov 11. heinäkuuta.

Anton Herastshenko toteaa Twitterissä, että Popov-episodi on jälleen yksi esimerkki siitä, että Venäjän puolustusministeriön rivit rakoilevat.

– Uusia kapinoita tulossa? hän heittää ilmoille kysymyksen.

Rebellions of generals and "combat" within the Russian defense ministry continue.

Commander of the 58th Russian army major general Ivan Popov was resigned from his position as a result of his report to Gerasimov. In the report, Popov raised the issue of needing to rotate units… pic.twitter.com/CSLtVtrggG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 13, 2023