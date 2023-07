Ukrainan kerrotaan surmanneen hyökkääjän kenraalin

Mariupolin pormestarin neuvonantajan Petro Andrjutšenkon mukaan Ukraina on surmannut Venäjän armeijan kenraaliluutnantin Oleg Tsokovin venäläismiehitetyssä satamakaupunki Berdjanskissa, joka sijaitsee Asovanmeren rannalla.

Myös Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Heraštšenko kirjoittaa, että kenraaliluutnantti Tsokov on saanut surmansa.

Venäjä taas ei ole kommentoinut asiaa, mutta myös venäläisten sotabloggareiden kanavilla on alettu kirjoittaa Tsokovin saaneen surmansa.

Kyseessä olisi Ukrainan mukaan 15. surmattu kenraali. Verkkouutiset on aiemmin kirjoittanut Venäjän korkeamman upseeriston kokemista tappioista tässä.

Tsokov oli EU:n, Ison-Britannian ja Uuden-Seelannin pakotteiden alainen osallisuudestaan ukrainalaiskaupunkeja vastaan tehtyihin ohjusiskuihin.

Elokuusta 2022 lähtien hän komensi 20. armeijaan kuuluvaa 144. moottoroitua kivääridivisioonaa. Tsokov toimi myös Venäjän eteläisen sotilaspiirin apulaiskomentajana.

Vuonna 2023 hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi ja ennen suurhyökkäystä Ukrainaan hän otti osallistui ensimmäiseen ja toiseen Tšetšenian sotaan sekä Syyrian sisällissotaan.

Tsokov haavoittui syyskuussa 2022 ukrainalaisten Svatoven päämajaa vastaan tekemässä iskussa.

Berdjanskin ukrainalaislähteiden mukaan Tsokov viipyi Azovin rantaloma-alueeseen kuuluvassa hienossa Hotel Dunassa, johon iskettiin maanantai-iltana.

Venäläiskanavat ovat kirjoittaneet Storm Shadow-ohjuksella tehdystä iskusta, joka kohdistui Berdjanskissa 58. armeijan päämajaan.

Paikallisten mukaan Berdjanskissa on kuulunut räjähdyksiä eikä hotellista ole mitään jäljellä. Venäläiset kiireellä purkavat hotellin raunioita eikä ketään päästetä alueella tai sieltä pois.

Tsokovin on väitetty tiedetyn asuvan hotellissa jo varsin pitkään. Lisäksi hotellin lähellä on sijainnut venäläisten ilmatorjuntapatteri.



