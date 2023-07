Evp-kenraali Valeri Gerasimovista: Vladimir Putin tekee taas virheen

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan kommentoi Twitterissä Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin julkisuuteen putkahtamista.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi maanantaina videon Venäjän ylimmän sotilasjohdon sunnuntaisesta kokouksesta. Videolla näkyy myös Valeri Gerasimov. Aiemmin Moscow Times kertoi, että Gerasimov olisi siirretty syrjään Ukrainassa käytävän hyökkäyssodan johdosta. Gerasimov katosi julkisuudesta 24. kesäkuuta Wagner-pomo Jevgeni Prigozhinin epäonnistuneen kapinan jälkeen.

– Älä koskaan estä vihollistasi tekemästä virheitä. Gerasimovin jättäminen paikoilleen on jälleen yksi (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin suuri virhe. Vaikka Gerasimov on uskollinen, hän on ollut katastrofi Venäjän asevoimille. Tunnen täällä Australiassa asti, kuinka (Ukrainan asevoimien komentaja) kenraali Valeri Zalužnyi hymyilee, Mick Ryan sanoo.

Venäjän puolustusministeriö julkaiseman videon aitoutta ei ole pystytty vahvistamaan.

Never get in the way of your enemy making mistakes. Leaving Gerasimov in place is another of Putin’s big errors. While Gerasimov is loyal, he has been a disaster for the Russian military. I can sense General Zaluzhny smiling from all the way down under! @CinC_AFU https://t.co/FZ2yWSDLjo

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) July 10, 2023