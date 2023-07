Hyökkääjän sotilaat lähetettiin kiväärien kanssa panssareita vastaan

Tunnettu venäläisten julkaisemaa sotamateriaalia englanniksi kääntävä Wartranslated -Twitter-tili on jakanut videon, jossa mobilisoidut venäläisreserviläiset vetoavat presidentti Vladimir Putiniin, jotta tämä puuttuisi heidän huonoon kohteluunsa.

Videolla miehet kertovat olevansa Siperiassa sijaitsevalta Altain alueelta, ja että heidät mobilisoitiin viime vuoden syyskuussa. Rintamalla he ovat olleet huhtikuun 26. päivästä lähtien.

Kesäkuun 24. päivänä miehet joutuivat kuitenkin lähtemään asemistaan Ukrainan asevoimien aloitettua vastahyökkäyksen. Miehet kertovat, ettei heillä ollut tykistöä ukrainalaisten torjumiseen.

Miehet saivat kolme vapaapäivää ja yksikön poliittinen upseeri lupasi, että he pääsisivät taaemmaksi kolmanteen puolustuslinjaan. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan heidät lähetettiin etulinjaan, jossa ukrainalaispanssarit tulittivat heitä taukoamatta puolentoista tunnin ajan.

– Emme ole valmiita hyökkäämään kiväärien kanssa panssareita vastaan psykologisten syiden vuoksi, mies valittelee videolla.

Miesten tilannetta pahentaa myös se, että he eivät tiedä missä he ovat tai mikä heidän sotilasyksikkönsä on. Myöskään miesten omaiset eivät tiedä tätä. Joidenkin huhupuheiden mukaan he kuuluisivat 127. divisioonan 394. rykmentin myrsky-yksikköön, mutta tämän yksikön olemassaolosta ei myöskään ole tietoa.

Kun miehet menivät valittamaan oloistaan upseereille, vastaanotto oli jääkylmä.

– Pyysimme komentajilta tarvikkeita ja vettä, ja he vastasivat kirosanoilla, mies kertoo.

Etenkin huollon kanssa on suuria ongelmia. Ammuksista on puutetta, ja kun ne viimein saapuvat, ei niitä enää tarvita. Myös haavoittuneiden evakuoinnissa on pahoja viivästyksiä.

Joidenkin haavoittuneiden venäläissotilaiden on täytynyt odottaa evakuointia taistelukentällä jopa seitsemän tuntia. Tämä on johtanut myöhemmin raajojen amputointeihin.

– Ihmiset, joiden käsivarret ja jalat olisivat olleet pelastettavissa, menettivät ne, mies harmittelee.

Tällä hetkellä miehet eivät pidä yksikköään taistelukykyisenä. He painottavat olevansa valmiita taistelemaan jos he saavat riittävästi tarvikkeita, mutta myös menemään vankilaan, mikäli heidän huoliinsa ei puututa.

– Meitä on uhattu vankilalla. Olkoon sitten! Me olemme kaikki täällä, emme aio paeta. […] Emme ole valmiita hyökkäämään panssarivaunuja vastaan kivääreillä, mies tillittää.

Lopuksi miehet vetoavat Venäjän presidenttiin, jotta tämä puuttuisi tilanteeseen.

– Vladimir Vladimirovitš, pyydämme apua tilanteen kanssa niin pian kuin mahdollista, mies anelee.

Another group of Russian mobiks are begging the Kremlin Ripper to help in the situation they ended up in: put on the first line to defend against relentless Ukrainian attacks with no artillery support or ammunition. pic.twitter.com/0GzItNflvR

— Dmitri (@wartranslated) July 8, 2023