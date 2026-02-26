Antti Lindtmanin puhe ihmetyttää – onko velkajarru SDP:lle tekosyy korottaa veroja?

Kokoomuksen kansanedustaja hämmästelee SDP:n puheita velkajarrusta ja julkisen talouden sopeuttamisesta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman patisti valtiopäivien avajaiskeskustelussa Petteri Orpon (kok.) hallitusta 1,4 miljardin euron sopeutukseen vielä tällä vaalikaudella, kuten kuten Suomen EU-jäsenenä tekemät sitoumukset edellyttävät.



– Ensimmäinen tulikoe on tuleva hallituksen kehysriihi. Se testaa hallituspuolueiden sitoutumisen parlamentaariseen velkajarrusopuun – tässä ja nyt, Lindtman totesi eduskunnassa keskiviikkona.

Lindtmanin mukaan SDP esimerkiksi luopuisi yhteisöveron alennuksesta, karsisi yritystukia sekä luopuisi yksityisen hoidon Kela-korvauksista, rajaisi kotihoidontukea ja ottaisi käyttöön maankäytön muutosmaksun.

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) epäilee SDP:n motiiveja sitoutua velkajarruun.



– SDP on vastustanut kaikkia säästötoimia, työmarkkinauudistuksia ja kasvutoimia, ja samalla vaatinut lisää julkisia menoja. Nyt vaativat hallitusta nostamaan veroja velkajarruun vedoten. Velkajarru olikin SDP:lle vain tekosyy päästä korottamaan veroja?

Hallituspuolueet ovat torjuneet SDP:n puheet sillä, että julkisen talouden velkaantuminen kiihtyi edellisellä hallituskaudella SDP:n ollessa pääministeripuolue. Nykyinen hallitus on perustellut miljardiluokan sopeutustoimiaan sillä, että ilman niitä velka kasvaisi tätäkin nopeammin. Näitä SDP on kiivaasti vastustanut oppositiossa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on tehnyt huomion, että SDP:lle läheinen ay-liike on arvostelut velkajarrua.



– SAK ja STTK näyttävät kovin sanoin kritisoivan velkajarrusopua, johon osallistuvat kaikki muut puolueet paitsi vasemmistoliitto. Kuten tänäänkin taas esimakua saatiin, demareilla tulee olemaan massiivisia ongelmia sovitun kanssa. Puolue ei ole asiasta yksimielinen, ja kapinapesäkkeitä nousee kaikkialla, kun todellisuus tarkemmin valkenee, Purra kirjoittaa X:ssä.

Eduskuntapuolueet ovat vasemmistoliittoa lukuun ottamatta yhtä mieltä velkajarrun tavoitteesta, että julkista taloutta sopeutetaan 8–11 miljardia euroa vuoteen 2031 mennessä.



– Miten puolue, joka vain vastustaa kaikkea sopeuttamista jo tällä kaudella, voisikaan ikinä esittää, puhumattakaan täytäntöönpanna, moista kokonaisuutta? Mitkään ”tulevaisuusinvestoinnit” tai kasvuhöttö eivät tilannetta pelasta. Velkajarru ja sosialismipopulismi eivät vain sovi yhteen, Purra toteaa SDP:stä.