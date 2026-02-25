Antti Lindtman: Kehysriihi on hallituksen ensimmäinen tulikoe

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman painotti valtiopäivien avauskeskustelussa, että tuleva kehysriihi ratkaisee, ovatko hallituspuolueet aidosti sitoutuneet juuri solmittuun parlamentaariseen velkajarrusopuun.

– Ensimmäinen tulikoe on tuleva hallituksen kehysriihi. Se testaa hallituspuolueiden sitoutumisen parlamentaariseen velkajarrusopuun – tässä ja nyt, Lindtman totesi eduskunnassa keskiviikkona.

Lindtmanin mukaan hallituksen on osoitettava olevansa valmis parantamaan budjettitalouden tasapainoa 1,4 miljardilla eurolla vielä tällä vaalikaudella, kuten Suomen EU-jäsenenä tekemät sitoumukset edellyttävät.

– Ovatko hallituspuolueet valmiita vähentämään velkaantumista myös käytännössä – ei vain puheissa? hän kysyi.

Puheenvuorossaan Lindtman arvosteli hallituksen politiikkaa ja totesi, ettei nykyinen hallitus ole onnistunut pysäyttämään valtion velkaantumista.

Puheessaan Lindtman jätti kuitenkin mainitsematta sen, että julkisen talouden velkaantuminen kiihtyi edellisellä hallituskaudella SDP:n ollessa pääministeripuolue. Ilman nykyisen hallituksen sopeutustoimia valtion velkaantuminen olisi ollut tällä vaalikaudella nykyistäkin nopeampaa.

SDP on Lindtmanin mukaan valmis tekemään tarvittavat tasapainotuspäätökset. Hänen mukaansa SDP luopuisi yhteisöveron alennuksesta, karsisi yritystukia sekä luopuisi yksityisen hoidon Kela-korvauksista, rajaisi kotihoidontukea ja ottaisi käyttöön maankäytön muutosmaksun.

Lindtman korosti, ettei talous tasapainotu ilman kasvua ja työllisyyttä. SDP esittää kasvutoimiksi ensiasunnon ostajien tukemista, yritysten kasvurahoituksen vahvistamista sekä täsmätoimia suurtyöttömyyden vähentämiseksi.