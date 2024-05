Antti Lindtman moittii: Hallitus tavoittelee pientä julkista sektoria ja alhaista verotusta

– Tänä keväänä Suomea ja Eurooppaa koettelee ankara takatalvi ja kova oikeistoaalto. Laitaoikeisto yrittää kaikkialla saada tukevaa otetta vallankahvasta kääntääkseen historian kehityksen – mutta ei eteenpäin, vaan taaksepäin, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi vappupuheessaan Oulussa.

Lindtman kutsui pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta puheessaan ”Riikka Purran (ps.) oikeistohallitukseksi”.

– Purran oikeistohallitus on hyvinvoivien ihmisten hallitus, jonka mielestä jokainen pärjätköön omillaan. Hallitus, joka tavoittelee Amerikan malliin mahdollisimman pientä julkista sektoria ja alhaista verotusta, Lindtman moitti.

Suomeen tuodaan hänen mukaansa ”Yhdysvaltain kovaa politiikkaa”.

– Oikeistokäänne on mahdollinen, koska perussuomalaisten puolue on uudestisyntynyt Timo Soinin jälkeen. Soini oli suosittu, mutta hän ei ollut ihmisvihaaja, eikä oikeistolaisen talouspolitiikan rakastaja. Soinin puolueesta ei enää ole jäljellä kuin nimi ja kuoret. Uudet isännät ovat ottaneet vallan ja meno on sen mukaista. Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ei nyt pelasteta, vaan tuhotaan ennätysnopeasti, Antti Lindtman väitti.

SDP:n puheenjohtajan mukaan ”työmarkkinakaaos” on painanut Suomen taloutta syvemmälle taantumaan.

– Jos työmarkkinoita ei vakauteta, kaaos uhkaa laajentua syksyn liittokierrokselle, mistä koituu miljardiluokan jarru Suomen taloudelle.