Ano Turtiainen hakee turvapaikkaa Venäjältä

Perussuomalaisten ja Valta kuuluu kansalle -puolueen entinen kansanedustaja Ano Turtiainen sanoo hakevansa poliittista turvapaikkaa Venäjältä.

Turtiainen kertoi asiasta Jalta-foorumin yhteydessä Moskovassa. Ilmoituksen on nostanut esiin muun muassa Kreml-mielistä propagandaa X-tilillään jakava analyytikko ja toimittaja Christopher Helali.

Ano Turtiainen sanoi Moskovassa julkaisemallaan videolla joutuneensa median ”ryöpytyksen” kohteeksi ja väitti suomalaisten ja venäläisten olevan ”samaa kansaa”. Ex-kansanedustaja sanoi etsivänsä puolisonsa kanssa vuokra-asuntoa Venäjän pääkaupungista ja asuneensa viime aikoina hotellissa.

Turtiainen valittiin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa perussuomalaisten kansanedustajaksi. Hän perusti erottamisensa jälkeen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja putosi vuoden 2023 vaaleissa. Ex-kansanedustaja on aiemmin asunut Juvalla.

Eduskunta yrittää edelleen periä Turtiaiselta vuosien 2022–2023 ryhmäavustuksia yli 30 000 euron edestä. Rahojen käytöstä ei ole annettu selvitystä.

Presidentti Vladimir Putinin hallinto on houkutellut viime vuosina propagandahankkeellaan länsimaisia henkilöitä muuttamaan Venäjälle ”yhteisten arvojen” viisumilla. Yli 1 300 henkilölle on myönnetty oleskelulupa nopeutetun prosessin kautta. Mukana on ainakin 300 saksalaista, 163 amerikkalaista ja 87 brittiä.

Venäjän julkaisemien tietojen mukaan ”woken vastaista viisumia” hakee noin 150 henkilöä kuukaudessa.

