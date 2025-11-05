Ano Turtiainen muutti Moskovaan

Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen sanoo julkaisemallaan videolla etsivänsä puolisonsa kanssa vuokra-asuntoa Venäjän pääkaupungista ja asuneensa viime aikoina hotellissa.

Ano ja Minna Turtiainen vastasivat katsojien kysymyksiin Moskovassa 3. marraskuuta kuvatulla videolla. Ex-kansanedustaja nosti esiin Venäjällä vietettävän kansallisen yhtenäisyyden päivän.

– Täällä Venäjällä on monenlaisia kansoja, niin yhdistetään niitä. Koen, että tämä liittyy Suomeenkin aika paljon, että me olemme yhtenäistä kansaa heidän kanssa. Ja jos tulevaisuudessa päästään sitten osaksi heitä ja kuitenkin omaan lainsäädäntöön ja muuta, niin ollaan semmoista yhtenäistä perhettä. Sitten niin kuin olemme veljiä ja siskoja heidän kanssaan, Ano Turtiainen sanoo.

Turtiainen valittiin vuoden 2019 eduskuntavaaleissa perussuomalaisten kansanedustajaksi. Hän perusti erottamisensa jälkeen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja putosi vuoden 2023 vaaleissa. Ex-kansanedustaja on aiemmin asunut Juvalla.

Demokraatin mukaan eduskunta yrittää edelleen periä Turtiaiselta vuosien 2022–2023 ryhmäavustuksia yli 30 000 euron edestä. Rahojen käytöstä ei ole annettu selvitystä. Asia on edennyt ulosottoon, mutta prosessin toimeenpano voi olla haastavaa EU:n ulkopuolella.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio sanoo Demokraatille, ettei perinnän kautta ole saatu toistaiseksi mitään.

Ano Turtiainen on tullut viime vuosina tunnetuksi Kreml-myönteisistä kannanotoistaan ja itärajan sulun vastustamisesta.