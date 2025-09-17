Presidentti Vladimir Putinin hallinto houkuttelee propagandahankkeellaan länsimaisia henkilöitä muuttamaan Venäjälle ”yhteisten arvojen” viisumilla.

Yli 1 300 henkilölle on myönnetty oleskelulupa nopeutetun prosessin kautta. Mukana on 300 saksalaista, 163 amerikkalaista ja 87 brittiä.

Venäjän julkaisemien tietojen mukaan ”woken vastaista viisumia” hakee noin 150 henkilöä kuukaudessa. Telegraph-lehden mukaan niitä voivat hakea kansalaiset lähes 50 valtiosta, jotka Moskova on luokitellut epäystävällisiksi.

Venäjän valtionmediassa esiteltiin vuosi sitten Texasista muuttanutta perhettä, joka möi kaiken omaisuutensa muuttaakseen Venäjälle. 62-vuotias Leo Hare sanoi turhautuneensa LGBT-myönteisen ”seksuaalisen agendan” tyrkyttämiseen.

Venäjän valtionmediassa kerrottiin ”jälleen yhden amerikkalaisperheen valinneen maan, jossa perinteiset arvot ovat valtion suojeluksessa”. Kremlin propagandassa on jo pitkään rakennettu kuvaa lännen moraalisesta rappiosta.

Väitteet Venäjän perhemyönteisyydestä eivät kestä tarkastelua tilastojen valossa. Venäläisistä vain 15 prosenttia käy kirkossa, rikollisuus on korkeimmalla tasollaan 12 vuoteen, minkä lisäksi avioerojen suhteellinen määrä lukeutuu maailman kärkeen. Syntyvyys on romahtanut ennätysalhaalle.

Kansasin osavaltiosta Moskovan esikaupunkialueelle muuttanut 38-vuotias Jozef Schutzman kertoo Telegraphille, ettei hän ollut koskaan tavannut venäläistä henkilöä ennen muuttoaan. Päätöksen taustalla oli kristillisen kasvatuksen ristiriita ”LGBT-propagandan” kanssa.

Miestä ärsyttivät myös pakolliset rokotteet ja maahanmuuttoasiat. Schutzman sanoo ihailevansa Vladimir Putinia, koska hän ”johtaa maataan kuin mies”.