Annika Saarikko: Keskusta kuuluu oppositioon

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan puolueen heikko vaalitulos on osoitus siitä, että keskustan paikka on oppositiossa.

Keskustan kannatus jäi eduskuntavaaleissa 11,3 prosenttiin. Kyseessä on keskustan kaikkien aikojen huonoin vaalitulos eduskuntavaaleissa.

– Takana on kahdeksan vastuun vuotta. Kummankin, keskenään hyvin erilaisen hallituskauden lopputulemana suomalaisten luottamus meihin on laskenut rajusti, Saarikko sanoo keskustan tiedotteessa.

Saarikon mukaan hallitustyöhön ja vaikeisiin päätöksiin vaaditaan kansan tukea.

– Sitä ei nyt ole. Vaalitulos on selvä: Kansa haluaa keskustan oppositioon.

– Eduskuntaryhmämme on pienempi kuin sataan vuoteen. Tämä pysäyttävä tieto velvoittaa meitä valittuja tekemään työmme erityisen hyvin. Kansanliikkeen kohtalo on tietysti eduskuntaryhmää paljon laajemman joukon käsissä. Upea jäsenistömme, vahva kenttäväkemme osoitti voimansa näissäkin vaaleissa.

Hänen mukaansa työ keskustan luottamuksen palauttamiseksi alkaa tänään.

– Tulevien vuosien tehtävä on äänestäjä kerrallaan nostaa keskusta takaisin suureksi puolueeksi. On aika kirkastaa olemassaolomme merkitys. On katsottava tulevaisuuteen. Käpertyä ei saa. Aatteemme periaatteissa ja juurissamme on paljon sellaista, josta nousumme versoo tässäkin ajassa, Saarikko linjaa.

Omaa asemaansa keskustan puheenjohtajana hän kertoo arvioivansa kevään kuluessa.