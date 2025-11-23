Alexander Stubb Ylellä: Donald Trumpin rooli rauhanneuvotteluissa keskeinen

Länsimaiden ja Ukrainan edustajat kokoontuvat sunnuntaina Geneveen aloittamaan neuvottelut Yhdysvaltain esittämästä rauhansuunnitelmasta. Samaan aikaan Johannesburgissa on käynnissä G20-huippukokous, johon osallistuu myös Tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Stubb kommentoi sunnuntaina rauhanneuvotteluja Ylen suorassa lähetyksessä Johannesburgissa. Hänen mukaansa Euroopan maiden linjat ovat pysyneet johdonmukaisina ja tavoitteena on edelleen oikeudenmukainen ja kestävä rauha.

Julkisuuteen vuotanut 28-kohtainen Yhdysvaltain rauhansuunnitelma on herättänyt huolta, sillä sen katsotaan sisältävän useita Venäjälle mieluisia tavoitteita. Trump sanoi lauantaina, ettei kyseessä ollut hänen “lopullinen tarjouksensa”.

Stubb kertoi puhuneensa hetkeä aiemmin puhelimessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa. Hän ei kuitenkaan halunnut avata keskustelun tarkempaa sisältöä.

– Rauhoja on aina kolmenlaisia. Eli on huono rauha, on hyvä rauha ja kompromissi. Ja kyllä rauhat aika usein ovat kompromisseja ja sitä varmasti myös presidentti Trump tässä tilanteessa hakee, Stubb sanoo haastattelussa.

Stubbin mukaan Euroopan tehtävä on edelleen selvä.

– Näkisin niin, että meidän tehtävä eurooppalaisina on vahvasti tukea Ukrainaa. Ja totta kai panostaa eurooppalaisen turvallisuuteen ja samalla myös transatlanttisiin suhteisiin Yhdysvaltojen kanssa.

Trumpin rooli neuvotteluissa on Stubbin mukaan ratkaiseva.

– Kyllä Trumpin rooli tässä on hyvin keskeinen. En usko, että Venäjä hyväksyy minkäännäköistä rauhaa, jos Trump ei ole keskeisesti mukana, Stubb toteaa.

Hän myöntää, että nykyisessä ehdotuksessa on useita ongelmakohtia.

– Ei välttämättä paras ratkaisu, mutta on ilman muuta selvää, että tässä 28 pointin ehdotuksessa on punaisia linjoja, on vihreitä linjoja ja on keltaisia linjoja. Ja niitä me olemme yhdessä liittolaistemme kanssa käyneet läpi. Ehkä sanomattakin on selvää, että EU:sta ei päätetä ilman EU:ta tai Natosta ei päätetä ilman Natoa.

Stubbin mukaan Ukrainan suvereniteetin heikentäminen on yksi merkittävimmistä huolenaiheista.

– Itse pidän Ukrainan suvereniteetin heikentämistä yhtenä keskeisimpänä kysymyksenä, joka siis liittyy esimerkiksi joukkojen rajoittamiseen. Alueluovutukset ovat kysymys, josta varmasti sitten ukrainalaiset täysin itse päättää. Nyt täytyy muistaa, että vaikka tässä on 22 kohtaa, niin niiden sisällä on varmasti kertaa viisi asioita, jotka ovat hyvinkin tärkeitä.

Tulevat päivät ovat Stubbin mukaan merkittäviä.