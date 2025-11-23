Donald Trump: Tämä ei ole viimeinen tarjoukseni

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi Yhdysvaltojen hallinnon laatimaa 28-kohtaista rauhansuunnitelman luonnosta Ukrainan sodan päättämiseksi, kertoo The Telegraph.

– Haluaisimme päästä rauhaan. Sen olisi pitänyt tapahtua jo kauan sitten… Yritämme saada sodan päättymään. Joka tapauksessa meidän täytyy saada se päättymään, Trump sanoi.

Ehdotus vaatisi Ukrainaa muun muassa luovuttamaan merkittäviä alueita Venäjälle ja pienentämään asevoimiensa kokoa.

Useat eurooppalaiset johtajat, kuten Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer, Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron, tuomitsivat suunnitelman. Heidän mukaansa ehdotus pakottaisi Ukrainan luovuttamaan alueita väkisin ja jättäisi maan puolustuskyvyttömäksi tulevia hyökkäyksiä vastaan.

Trump korosti, ettei kyseessä ole hänen “lopullinen tarjouksensa”. Hän asetti torstain määräajaksi, jonka jälkeen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voisi hänen sanomansa mukaan “jatkaa taistelemista niin kovaa kuin sydämensä kestää”, mikäli ei hyväksy ehdotusta.