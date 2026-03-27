Drooni moukaroi Venäjän 200 miljoonan euron laivaa ja kääntyi paluumatkalle

Ukraina on tehnyt viime päivien aikana useita onnistuneita kaukoiskuja Venäjän öljysatamiin Suomenlahdella.

Maan asevoimien mukaan Viipurissa telakalla ollut Purga-luokan partio­jään­murtaja sai osuman ja kärsi vakavia vaurioita. Alus on tarkoitettu turvallisuuspalvelu FSB:n meripartioitehtäviin.

Euromaidan Press -median mukaan kyse on ensimmäisestä tiedossa olevasta iskusta venäläiseen sotalaivaan Itämerellä.

Ukrainan droonit lensivät lähes tuhannen kilometrin matkan ja osuivat Projekti 23550 -luokan alukseen, joka kallistui laiturissaan iskujen jälkeen. Alus on yksi neljästä Venäjän rakentamasta taistelujäänmurtajasta, joita on tarkoitus käyttää arktisten merireittien valvontaan. Ne voidaan varustaa jopa 2 000 kilometrin kantaman Kalibr-risteilyohjuksilla.

Venäjä on ainoa maa, joka rakentaa ohjuksilla varustettuja jäänmurtajia. Vasta yksi neljästä suunnitellusta aluksesta on otettu käyttöön.

Hyökkäyksessä saatettiin käyttää muunnettua siviililentokonetta eli niin sanottua A-22- tai E-300-tyyppistä kevyttä lentokonetta, joka toimii miehittämättömänä pommikoneena.

Osa näistä drooneista on kertakäyttöisiä, mutta osa pystyy palaamaan tukikohtaan pudotettuaan pomminsa.

Sosiaalisessa mediassa levinnyt video viittaa siihen, että Viipurin hyökkäyksessä käytetty kone olisi ollut uudelleenkäytettävä. Se lensi ilman rungon alle kiinnitettyä pommia, joten se oli pudottanut lastinsa ja kääntynyt sen jälkeen paluumatkalle.

Kevyet lentokonedroonit ovat suhteellisen halpoja eli usein alle 100 000 euron arvoisia, mutta voivat kuljettaa jopa 250 kilon pommin. Tällainen räjähdelasti riittää vaurioittamaan paksurakenteista jäänmurtajaa merkittävästi.

Venäjä on investoinut kyseiseen alukseen noin 18 miljardia ruplaa eli noin 193 miljoonaa euroa. Samalla summalla Ukraina voisi valmistaa tuhansia vastaavia drooneja.

Samana yönä droonit osuivat myös Laukaansuun öljylaitokseen, ja kaksi päivää aiemmin isketty Primorskin eli Koiviston öljyterminaali on yhä tulessa. Venäjän mukaan se torjui satoja drooneja useilla alueilla.

Ukrainan asevoimat ilmoittaa jatkavansa kaukoiskuja Venäjän sotilaallisiin ja strategisiin kohteisiin.