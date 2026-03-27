Ovatko alumiinisulatot Ruotsissa Venäjän ohjusten tuotantoketjua?

Poliisi on suorittanut etsintöjä Ruotsin Sundsvallissa sijaitsevassa venäläisen Rusalin omistamassa Kubalin alumiinisulatossa. Yhtiön kaksi johtajaa on pidätetty epäiltyinä törkeästä pakotteiden rikkomisesta. Etsinnöissä haetaan todisteita syytteiden nostamiseksi.

Ruotsissa pakotteiden rikkominen on rikos, josta voi seurata sakkorangaistus tai vankeutta, jos siihen liittyy suuria rahasummia tai kaksikäyttötuotteita. Kubalin varatoimitusjohtaja Jonas Eriksson vahvisti Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle, että yhtiötä tutkitaan ja että se tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa toimittaakseen heille heidän pyytämiään tietoja. Tutkintaa johtaa Ruotsin syyttäjänvirasto.

– Kyseessä on epäilty osallisuus rikoksiin, jotka voisivat vahingoittaa Ruotsin ja Euroopan turvallisuutta, totesi syyttäjä Sara Nilsson.

Hän kertoi tutkinnan olevan alkuvaiheissaan ja monimutkainen, mutta laaja.

Ruotsin keskustapuolue on SVT:n mukaan aiemmin vaatinut Kubalin alumiinisulaton kansallistamista.

Venäläisen oligarkin Oleg Deripaskan perustaman Rusalin kansainvälinen mediapalvelu vastasi kansallistamisajatukseen toivomalla ”EU:n viranomaisilta tasapainoista ja järkevää lähestymistapaa”.

Samaan aikaan epäillään Rusalin toisen alumiinisulaton, Irlannin Limerickissä sijaitsevan Aughinish Aluminan toimittavan alumiinia Venäjän sotateollisuudelle. The irish Timesin ja iStoriesin tekemien – vuodettuihin asiakirjoihin perustuvien – selvitysten mukaan tämän Euroopan suurimman alumiinin jalostamon vienti Venäjälle on Venäjän hyökkäyssodan aikana yli kaksinkertaistunut. Viennin arvo vuonna 2024 oli yli 400 miljoonaa dollaria.

Yhtiön, joka toimittaa 30 prosenttia Euroopan rakennus-, auto- ja lentokoneteollisuuden käyttämästä alumiinista, välittää median mukaan Rusalin Guinean kaivoksilta louhittua malmia Venäjällä sijaitseville Rusalin sulatoille Krasnojarskissa ja Sajanogorskissa, jotka puolestaan toimittavat alumiinia aseteollisuudelle. Alumiini laivataan Irlannista Suomenlahden Laukaansuun sataman kautta.

Alumiini kulkee aseteollisuudelle välittäjänä toimivan yhtiön ASK:n kautta, jolla ei ole suoraa yhteyttä Rusaliin, vaikka sen työntekijöistä ainakin 20 on aiemmin ollut Rusalin palveluksessa ja monilla Venäjän alueilla ASK:n osoite on sama kuin Rusalin. Alumiinin pääkäyttäjinä ovat muun muassa Arzamasin instrumenttitehdas, joka valmistaa H-101-risteilyohjuksia, ja Votkinsk, joka valmistaa Iskander-M- ballistisia ohjuksia.

On huomattava, että alumiinin vienti Venäjälle on teknisesti laillista ja osoittaa siten puutteet Euroopan pakotteiden valvonnassa. Alumiini ei sinänsä ole pakotteiden alainen tuote.

Lontoolaisen Royal United Services Instituten tutkijan, Ukrainan puolustusministeriön entisen virkamiehen Oleksandr Danylyukin mukaan puuttumisella Rusalin toimintaan Euroopassa voisi olla kauaskantoiset seuraukset.

– Rajoitukset sen toimille voisivat johtaa Venäjän korkean teknologian aseissa tarvittavien alumiinimateriaalien ja -seosten pulaan, hän totesi iStoriesille.