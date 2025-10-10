Verkkouutiset

Alexander Stubbin julkaisema kuva puhelusta. / alexstubb / X

Alexander Stubb keskusteli Ukrainan presidentin kanssa

Tasavallan presidentti kertoo työskentelevänsä rauhan eteen yhdessä Yhdysvaltain kanssa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo käyneensä Washington D.C.:stä käsin hyvän puhelinkeskustelun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Presidentit keskustelivat seuraavista askeleista kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan aikaansaamiseksi Ukrainan sotaan.

– Jatkamme työskentelyä rauhan eteen presidentti Donald Trumpin ja Yhdysvaltain hallinnon kanssa, Alexander Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Tasavallan presidentti tapasi torstaina Donald Trumpin yhdessä pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa. Valkoisessa talossa allekirjoitettiin sopimus yhdentoista jäänmurtajan rakentamiseksi Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Aluksia koskevalla tilauksella arvioidaan olevan merkittäviä työllisyysvaikutuksia Suomessa. Työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoo sopimuksen vaikutuksen olevan jopa 10 000 henkilötyövuotta, jos mukaan lasketaan koko arvoketju eli myös alihankkijat.

