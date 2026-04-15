Droonit iskivät yli 1500 Venäjän kohteeseen vuorokaudessa

Ukrainan asevoimien miehittämättömien järjestelmien joukot kertoo Telegramissa iskeneensä ja tuhonneensa 1 544 venäläistä kohdetta yhden vuorokauden aikana.

Iskuja kohdistettiin muun muassa 433 venäläissotilaaseen, joista 208 eliminoitiin. Myös 75 droonien laukaisupisteeseen iskettiin.

Tämän lisäksi tuhottiin yksi ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, yksi taistelupanssarivaunu, 24 tykistöjärjestelmää, 83 erilaista ajoneuvoa, 40 moottoripyörää ja 200 erityyppistä miehittämätöntä ilma-alusta.

Huhtikuun alusta lähtien Ukrainan miehittämättömien järjestelmien joukkojen yksiköt ovat iskeneet 18 336 viholliskohteeseen, joista 4 400 oli jalkaväkeä.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan Venäjän joukot tekivät hyökkäysoperaatioita 11 rintamalohkolla viimeisen vuorokauden aikana. Ukrainan rintamalinjalla kirjattiin yhteensä 212 yhteenottoa hyökkääjän ja puolustajan välillä.

Venäläisten kerrotaan menettäneen viimeisen vuorokauden aikana yhteensä 1 010 sotilasta, yhden taistelupanssarivaunun, yhden panssaroidun ajoneuvon, 50 tykistöjärjestelmää, neljä raketinheitinjärjestelmää ja 1 388 miehittämätöntä ilma-alusta.

Venäjän ja Ukrainan joukot eivät edenneet rintamalohkoilla viimeisen vuorokauden aikana, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjän keväthyökkäyksen sanotaan edenneen hitaasti, ja Ukraina on onnistunut torjumaan Venäjän etenemisen tehokkaasti.

Hyökkääjän tappioiden kerrotaan olevan korkeita etenemiseen verrattuna.