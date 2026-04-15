Ukrainan uusi pitkän kantaman drooni yltää 1400 kilometrin päähän

Ukraina on esitellyt uuden pitkän kantaman droonin, jonka kerrotaan pystyvän iskemään jopa 1 400 kilometrin päähän.
Uutissivusto Euromaidan Press kertoo, että Sichen-niminen drooni esiteltiin 13. huhtikuuta Ukrainan ulkoministeriön asejärjestelmiä esittelevässä näyttelyssä. Sichen tarkoittaa suomeksi tammikuuta.
Uusi drooni on suunniteltu iskemään korkean arvon kohteisiin, kriittiseen infrastruktuuriin ja vihollisjoukkojen keskityksiin. Järjestelmän kerrotaan kykenevän toimimaan myös aktiivisen elektronisen häirinnän oloissa sekä päivällä että yöllä.
Näyttelyssä esillä olleiden tietojen mukaan droonin kantama on enintään 1 400 kilometriä ja osumatarkkuus noin 20 metriä. Se kuljettaa 40 kilon taistelukärkeä, saavuttaa enintään 200 kilometrin tuntinopeuden ja voi toimia jopa 1 500 metrin korkeudessa.
Sichen-droonin laukaisuvalmistelujen kerrotaan vievän alle 15 minuuttia, mikä tekee järjestelmästä nopeasti käyttöön otettavan.