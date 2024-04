Ahtaaja IL:lle: Ei lakko ole loppu, se on keskeytetty

Neljän viikon lakosta maanantaina töihin palannut ahtaaja Pasi Boemh sanoo Iltalehdelle, että hän on tovereineen valmiita uuteen lakkoon.

– Eihän lakko ole loppunut, se on vain keskeytetty, Boehm sanoo IL:lle.

SAK:n liittojen vientiin kohdistunut lakko päättyi sunnuntaina. Nyt SAK odottaa hallituksen ja työministeri Arto Satosen (kok.) vastaantuloa.

Helsingin ahtaustyöntekijöiden ammattiosaston puheenjohtajana toimiva Boehm sanoo palanneensa töihin hyvillä mielin.

– Jäin siihen toivoon, että nyt katsotaan, pitääkö hallitus puheensa vai ei.

SDP:n kuntavaaliehdokkaanakin ollut Boehm uskoo, että lähes kaikki ahtaajat ovat valmiit tarvittaessa jatkamaan lakkoja.

– Meiltä on varmasti lähes kaikki menossa. Voi olla, että joku on toistakin mieltä. Kyllä se yleinen ilmapiiri on, että nyt annetaan mahdollisuus hallitukselle näyttää, että pitävätkö he puheensa, Boehm sanoo.

– Hyvinkin moni sanoi sitä, että todennäköisesti päästään 18. päivän jälkeen jatkamaan lakkoja, jos ei mitään rupea tapahtumaan, Boehm jatkaa IL:lle.