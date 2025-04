400 kilogramman räjähdelasti – nämä droonit moukaroivat Venäjän tärkeää tehdaskompleksia

Ukraina on tehnyt viime päivien aikana useita onnistuneita lennokki-iskuja eri puolille Venäjää.

Tiistaina räjähti ohjusten ja tykistön GRAU-viraston suuri ammusvarikko Moskovan koillispuolella. Laitokseen liittyy myös laaja korruptioskandaali, sillä sen modernisointibudjetista varastettiin ilmeisesti puolet. Räjähdysten kerrottiin johtuneen ”turvallisuusrikkomuksista”.

Keskiviikkona iskettiin laajaan tehdaskompleksiin Jelabugan kaupungissa, joka sijaitsee yli tuhannen kilometrin päästä Ukrainan rajasta. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella droonitehtaalta nousi keskiviikkona suuria savupatsaita.

Ukrainan asevoimien yleisesikunta vahvistaa Tatarstaniin tehdyn täsmäiskun. Sen mukaan laitoksessa valmistettiin päivittäin noin 300 Shahed-tyylistä räjähdelennokkia, joilla moukaroidaan säännöllisesti Ukrainan asutuskeskuksia ja energiainfrastruktuuria. Vaurioiden laajuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Ukrainalaismedioissa siteeratut sotilaslähteet sanovat, että Jelabugaa kohti lähetettiin kuusi droonia. Niistä viisi osui suoraan kohteeseensa. Lennokkien lastina oli polttoaineen lisäksi 400–420 kilogramman räjähdelasti.

🇺🇦💥 Ukraine's General Staff confirms a precision strike on a Russian drone production plant over 1,000 km from the border. The facility in Tatarstan, producing ~300 Shahed-type UAVs daily, was hit on April 23. Exact damage is yet to be determined. pic.twitter.com/GzcvRNBQLf

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 23, 2025