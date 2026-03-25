Karut luvut julki – venäläissotilaan mahdollisuus selviytyä on lähes nolla

Jo aiemmin on tiedetty, että Kremlin sotaan syöttämiä sotilaita kuolee massoittain, mutta todellisuus on paljon karmeampi kuin kukaan kuvitteli. Näin sanoo venäläinen oppositiovaikuttaja Mihail Hodorovski, joka viitaa Dossier Centerin uuteen tutkimukseen.

Tutkivat toimittajat ovat selvittäneet lukuja vuotaneiden sotilasrekisteritietojen perusteella. Etulinjan hyökkäysjoukkoihin päätyneillä sotilailla todennäköisyys selviytyä hengissä sodassa on jo likimain nolla.

Sisäiset asiakirjat paljastavat että yhteen divisioonaan määrättiin yli 28000 sotilasta vuonna 2024, vaikka sen sodan ajan kokoonpanon pitäisi olla korkeintaan 14000.

– Eli lähes koko divisioonan henkilöstön verran menetettiin yhdessä vuodessa – tapettiin, haavoitettiin vakavasti, otettiin sotavangeiksi tai he jäivät kateisiin, Hodorkovski siteeraa X-ketjussaan.

Osasto on hänen mukaansa ollut etulinjassa huhtikuusta 2024 alkaen eikä sitä ole koskaan vedetty pois lepoa tai uudelleen järjestämistä varten. Sen sijaan, sitä ylläpitää jatkuva virta uusista värvätyistä joka puolelta Venäjää, jotka lähetetään korvaamaan kuolleet.

– He kuolevat. Heidän korvataan. Kierre jatkuu.

Hodorkovskin mukaan järjestelmä muistuttaa sitä, mitä Wagner-armeijassa tehtiin Jevgeni Prigozhinin alaisuudessa. Johto- ja tukihenkilöstön ydin oli suhteellisen suojattu, sen lisäksi tulivat kulutettavat rynnäkköjoukot, joita täydennettiin jatkuvalla uusien taistelijoiden virralla.

– Erona on, että Wagner tukeutui vankeihin. Nyt samaa roolia täyttävät pitkälti tavalliset kansalaiset, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksia — usein ymmärtämättä, mihin olivat ryhtymässä, Hodorkovski huomauttaa.

Virallisesti Venäjä rekisteröi tälle divisioonalle vain 12 kuolemaa koko vuonna 2024. Lähes 4800 sotilaan on raportoitu ”kadonneen enemmän kuin päivän ajaksi”. Datan ristiinajo viittaa siihen, että useimmat heistä ovat kuolleet.

Itsenäiset laskelmat antavat arvion noin 5000 kuolleesta tai kadonneesta ja jopa 10000:sta vakavasti haavoittuneesta ja pysyvästi palveluksesta vapautetusta. Näin olleen pelkästään tämän yksikön tappiot ovat noin 15000 henkilöä vuodessa, Hodorkovski toteaa.

-Tähän divisioonaan liittyneellä uudella sotilaalla oli 15–17 prosentin todennäköisyys kuolla vuoden sisällä ja 30–35 prosentin todennäköisyys vammautua niin, ettei palvelu jatku. Rynnäkkötehtäviin määrätyillä, joihin suurin osa uusista sotilaista kuuluu, riskit olivat vielä suuremmat.

Uusia sotilaita ei jaeta tasaisesti. Heitä ohjataan ylivoimaisesti eniten etulinjan kiväärikomppanioihin, joissa tappiot ovat suurimmat. Pelkästään yhden rykmentin läpi kulki vuonna 2024 yli 6800 sotilasta. Heistä noin 5 000 menetettiin.

Aineisto osoittaa myös, että iäkkäämmät sotilaat kuolevat todennäköisemmin, ja monet upseerit eivät ole ammattilaisia vaan reserviläisiä tai kiireellä koulutettua henkilöstöä.

– Kyse ei ole armeijasta, joka on rakennettu kestämään. Se on rakennettu ottamaan vastaan tappioita, Hodorkovski sanoo.

Kahden vuoden taistelujen aikana divisioona eteni noin 50 kilometriä, kärsien samalla kymmeniätuhansien tappioit.

– Tämä ei perustu spekulaatioon tai rintamatarinoihin, vaan sisäisiin henkilöstöasiakirjoihin, joita ei ollut tarkoitettu julkisiksi, Hodorkovski muistuttaa.

Hän toteaa, että Vladimir Putinin täydellinen piittaamattomuus ihmishengistä mukaan lukien omat kansalaisensa, ei varmasti yllätä enää ketään.

– Putin ei välitä kuinka monen venäläisen tai ukrainalaisen täytyy kuolla, kunhan hän itse pysyy vallassa.

According to internal documents, more than 28,000 soldiers were assigned to a single Russian division in 2024. Its full wartime strength should not exceed 14,000.



That means roughly a whole division's worth of personnel was lost in one year — killed, wounded beyond return,… pic.twitter.com/EOCpTFnILX — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) March 24, 2026