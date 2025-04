Suora osuma – satelliitti paljasti liekkimeren Venäjän tukikohdassa

Moskovan itäpuolella sijaitsevalla Vladimirin alueella kerrottiin tiistai-iltana valtavasta räjähdyksestä ja sen nostattamasta savupatsaasta. Alueen kuvernööri vahvisti asian Telegram-päivityksessä.

Mash– ja Baza-medioiden mukaan räjähdys olisi sattunut paikallisen varuskunnan ja asevaraston alueella. Asukkaita evakuoitiin viiden kilometrin säteellä.

Ukrainan epäillään tehneen onnistuneen iskun ohjusten ja tykistön GRAU-viraston varikkoa vastaan. Meduzan mukaan alueelle on sijoitettu sotilasyksikkö 11785.

GRAU:n laitoksessa ilmeisesti varastoitiin ja koottiin ammustarvikkeita. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella se olisi kärsinyt mittavia vaurioita.

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasan FIRMS-satelliittihavaintojen perusteella koko alue olisi muuttunut liekkimereksi. Tämä viittaisi suoraan osumaan.

NASA FIRMS satellites confirm that the entire ammunition site of the 51st GRAU arsenal near Kirzhach, Russia, is covered in fire. It appears that this was a direct hit. pic.twitter.com/luXVCdA6zl

— (((Tendar))) (@Tendar) April 22, 2025