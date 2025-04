Korruptioskandaali: Venäjän räjäytetyn varikon rahat varastettiin jo 2017

Tiistaina näyttävästi räjähtänyt Venäjän suuri ammusvarasto oli suuren korruptioskandaalin keskiössä vuonna 2017, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Kyseessä on Venäjän puolustusministeriön ohjusten ja tykistön GRAU-viraston varikko, joka sijaitsee Barsovon kylässä Moskovan koillispuolella. Ukrainan epäillään tehneen onnistuneen iskun. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella varikko olisi kärsinyt mittavia vaurioita. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Vuonna 2017 varikon modernisointiohjelmaa varten varatusta budjetista varastettiin 6,9 miljoonaa euroa. Kokonaisbudjetin arvo oli 13,8 miljoonaa euroa. Asiasta kertoo muun muassa uutissivusto rbc.ru.

– Venäjän viranomaiset sanovat, että (tiistaina tapahtuneet) räjähdykset johtuivat ”turvallisuusrikkomuksista”. Viranomaiset aikovat perustaa tutkintalautakunnan tutkimaan asiaa, Owen sanoo.

FSB aloitti lokakuussa 2017 rikostutkinnan Spetsmontazh-yhtiötä vastaan. Yhtiö sai Venäjän puolustusministeriöltä vuonna 2013 13,8 miljoonan euron arvoisen sopimuksen varikon rakennus- ja kunnossapitotöiden suorittamiseksi. Se maksettiin etukäteen.

FSB:n kerrottiin kuitenkin havainneen, että yhtiön johto varasti peräti 6,9 miljoonaa euroa – puolet koko budjetista. Sovittuja töitä ei tehty valmiiksi. Yhtiö purettiin myöhemmin puolustusministeriön määräyksestä.

– Ei ole selvää, miten tapaus ratkesi. Ellei varastettuja rahoja saatu takaisin, on todennäköistä, että suunniteltuja parannuksia ei koskaan tehty, mikä saattoi myötävaikuttaa eilisiin räjähdyksiin, Owen arvioi.

1/ The 51st GRAU arsenal near Moscow, which exploded spectacularly today, was the target of a massive theft in 2017 which 646 million rubles ($7.9m) out of a 1.3 billion ruble ($16m) budget were stolen from a modernisation programme. ⬇️ pic.twitter.com/OSJsZROz3L

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) April 22, 2025