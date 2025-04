Uusi isku – nyt räjähti valtava droonitehdas Venäjällä

Ukrainan kerrotaan iskeneen lennokeilla Jelabugan kaupungissa sijaitsevaan laajaan tehdaskompleksiin. Siellä tuotetaan rintamalla kipeästi kaivattuja lennokkeja.

Tatarstanin tasavallassa sijaitsevasta Jelabugasta on noin 1 600 kilometriä Ukrainan rajalle. Tämä viittaa siihen, että hyökkäyksessä käytettiin erittäin pitkän kantaman räjähdedrooneja.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella droonitehtaalta nousi keskiviikkona suuria savupatsaita.

Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsi Moskovassa pidetyssä puolustushallinnon kokouksessa, että etulinjan joukoilla ei ole vieläkään riittävästi lennokkeja. Erityisesti videolinkillä ohjattavien FPV-räjähdedroonien tuotantoa pitäisi kasvattaa.

Putinin mukaan maan asevoimille toimitettiin viime vuoden aikana yli 1,5 miljoonaa droonia. Ukrainan rintamalla taistelevat yksiköt saivat käyttöönsä keskimäärin noin 4 000 FPV-droonia vuorokaudessa.

– Monet tämänpäiväiseen tapaamiseen osallistuvista tietävät aivan yhtä hyvin kuin minäkin, että näitä aseita on edelleen saatavilla liian vähän, presidentti sanoi Venäjän valtionmedian mukaan.

Ukraina on toteuttanut viime aikoina useita tuhoisia drooni-iskuja Venäjälle. Tiistaina räjähti ohjusten ja tykistön GRAU-viraston suuri ammusvarikko Moskovan koillispuolella. Laitokseen liittyy myös laaja korruptioskandaali, sillä sen modernisointibudjetista varastettiin ilmeisesti puolet. Räjähdysten kerrottiin johtuneen ”turvallisuusrikkomuksista”.

