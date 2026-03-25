Ukrainan tiedustelun syntymäpäivät: Iski ensin yhteen satamaan, sitten toiseen

Ukrainan tiedustelupalvelu SBU kertoo johtaneensa operaatiota, jossa on isketty drooneilla Venäjän tärkeimpiin satamiin Suomenlahdella. Varhain keskiviikkona tehty isku on ollut SBU:n, lennokkijoukkojen, sotilastiedustelu GUR:n sekä Ukrainan rajavartiolaitoksen yhteisoperaatio.

Iskussa vaurioitettiin Laukaansuun (Ust-Luga) öljyterminaalia ja sen rakenteita.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Laukaansuusta on päivän mittaan ilmestynyt sosiaaliseen mediaan kuvia ja videoita, joista käy ilmi että jokin, mahdollisesti öljysäiliö, palaa edelleen. Kuvissa nouseva savu on sankkaa ja tummaa.

Laukaansuu on Venäjän suurin satama Itämerellä. Se sijaitsee noin 50 kilometriä pohjoiseen Viron ja Venäjän rajakaupungista Narvasta. Laukaansuusta vielä pohjoiseen katsottuna, Suomenlahden toisella rannalla sijaitsee alueen suurin öljysatama Koivisto (Primorsk). Välimatkaa linnuntietä jää noin 80 kilometriä. Näin Laukaansuun ja Koiviston satamat rajaavat Pietariin vievälle merireitille eräänlaisen portin.

Ukraina on iskenyt nyt molempiin portinpieliin, sillä maanantain vastaisena yönä drooni-isku sytytti ankaran tulipalon Koivistossa.

Laukaansuun vuosittainen rahtimäärä oli viime vuonna noin 131 miljoonaa tonnia, Koiviston noin 64 miljoonaa tonnia. Yhdessä ne muodostavat noin 72 prosenttia Venäjän merisatamien rahdista alueella. Laukaansuu on Koivistoa monipuolisempi: sieltä kulkee kuiva- ja nesterahtia, lannoitteita ja ammoniakkia. Koivisto on selkeästi painottuneempi öljyyn ja meritankkereihin, käy ilmi Venäjän merikauppasatamien yhdistyksen tilastoista.

Selvää on, ettei kumpikaan Ukrainan kuluvalla viikolla tekemistä drooni-iskuista riitä pysäyttämään kummankaan sataman toimintaa kokonaan. Toiminta voi kuitenkin hidastua ja vaikeutua, mikä varmasti sopii Ukrainalle hyvin.

Poimintoja videosisällöistämme

Kuluvan viikon iskut tapahtuivat alle kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump päätti antaa pakotevalvontavirasto OFAC:n kautta väliaikaisen yleisluvan poiketa venäläistä raakaöljyä koskevista toimitus- ja myyntipakotteista. Pakotepoikkeus koskee ainoastaan 12.3. mennessä lastattujen öljylastien myymistä, joten mikään suuri helpotus ei ole kyseessä.

Venäjää pakotteet eivät ole aiemminkaan pysäyttäneet, ja vuonna 2024 Tanskan salmissa tehtyjen tilastojen perusteella venäläistä öljyä virtasi niistä noin 0,9 miljoonaa barrelia eli 120 000 tonnia joka päivä. Lisäksi pakoteöljyn kuljettamiseen käytettävät varjolaivaston alukset ovat monesti surkeassa kunnossa, vakuutukset puutteellisia ja miehistön ammattitaito Suomenlahden oloissa mitä sattuu. Myös SBU:n tiedotteessa, jossa se kommentoi keskiviikkoöistä iskua, kiinnitetään huomiota siihen että Laukaansuun sataman kautta tapahtuu varjolaivaston lastaamista.

Tiedotteen mukaan Laukaansuun kaltaisten kohteiden tuhoamisella on paitsi taktinen myös strateginen vaikutus ja lisäksi se myös lyhentää valuuttavirtaa Venäjän budjettiin.

Vähäinenkin hidastus voi siis olla Ukrainalle voitto, ja symbolisenkin iskun pelotevaikutus huomattava.

– Tämän päivän erikoisoperaatio on symbolinen lahja viholliselle SBU:n päivänä. Jälleen muistutus siitä, että Venäjällä ei ole nyt turvallisia alueita. Jatkamme laaja-alaista työtä vihollisen sotatalouden potentiaalin järjestelmälliseksi vähentämiseksi, sanoo tiedotteessa SBU:n päällikkö, kenraalimajuri Jevhen H’mara. Tänään on tullut kuluneeksi 34 vuotta SBU:n perustamisesta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

H’marasta tuli SBU:n päällikkö tammikuussa. Sitä ennen hän johti SBU:n erikoisoperaatioiden yksikköä.

Tiedotteen mukaan SBU:n erikoisoperaatioyksikön droonit kulkivat yli 900 kilometrin matkan. SBU jatkaa, että iskussa vaurioitui sekä öljytuotteiden lastaussäiliöitä että säilytysaluetta. Myös Leningradin alueen kuvernööri vahvisti, että satama-alueella on laaja tulipalo.

Venäläiset Leningradin alueella ovat yrittäneet hillitä toisiaan jakamasta kuvia useiden drooni-iskujen jäljistä, joista ainakin yksi osui myös Viipuriin sytyttäen suomalaisten ajalta peräisin olevan ”Agricolan talon” kattorakenteita palamaan.