Pietariin matkalla ollut kone tuli drooniuhan takia Suomeen

Pietariin matkalla ollut lentokone laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle yöllä, kertoo Suomenlahden merivartiosto. Syynä poikkeukselliselle laskeutumiselle oli se, että Pietarin lentokentät olivat suljettuina droonien vuoksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pietarin seudun suuri paikallislehti Fontanka kertoi aamukahdeksan tienoilla, että esimerkiksi Pulkovon lentokentän sulkemisen takia 26 lentoa ohjattiin varakentille, 21 peruttiin kokonaan ja 49 lentoa myöhästyi enemmän kuin kaksi tuntia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Venäjän viranomaisten mukaan koko Venäjän alueelle kohdistui keskiviikon vastaisen yön aikana yhteensä 389 hyökkäyslennokkia. Leningradin alueen kuvernöörin mukaan näistä 56 kohdistui Leningradin alueelle – eli esimerkiksi Pietariin ja Viipuriin.

Merivartiosto kertoo, että Helsinki-Vantaalle laskeutunut ja Pietariin matkalla ollut kone pääsee jatkamaan matkaansa vasta iltapäivällä. Syynä ovat koneen miehistön pakolliset lepoajat. Koneen matkustajat ohjattiin merivartioston mukaan terminaaliin odottamaan koneen lähtöä Venäjälle.