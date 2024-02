15 tykkimiestä lähetettiin etulinjaan, neljä selvisi

Ukrainan asevoimien varoitetaan kärsivän tykistöammuspulan ohella myös siitä, ettei rintamalla koettuja tappioita ole pystytty korvaamaan riittävällä tavalla. Asevoimista arvioitiin jo viime vuoden lopulla, että Ukrainan pitäisi mobilisoida jopa puoli miljoonaa uutta sotilasta.

Monet taistelijat ovat uupuneet pitkien komennusten aikana. Analyytikko Konrad Muzykan mukaan Ukraina on ajautunut vaaralliseen noidankehään: uusia sotilaita ei ehditä juurikaan kouluttaa, koska heitä tarvitaan välittömästi rintamalla. Koulutuksen puute lisää tappioita, mikä puolestaan aiheuttaa entistä kovempaa painetta saada uusia sotilaita.

Kyiv Independent -lehden mukaan pulaa on erityisesti osaavista jalkaväkimiehistä. Puolustuslinjoille on jouduttu lähettämään yhä enemmän sotilaita tykistö- ja huoltoyksiköistä. Eräs pataljoona sai viiden kuukauden aikana vain viisi uutta täydennysmiestä.

20-vuotias tykkimies Serhi sanoo kuuluneensa alun perin 64 sotilaasta koostuneeseen tykistöyksikköön. Etulinjaan lähetettiin 15 miestä, joista suurin osa sai surmansa muutaman päivän kuluessa. Serhin mukaan miehet eivät tienneet ”lähes mitään” etulinjassa taistelemisesta. Lopulta vain neljä miestä selvisi.

Viime viikkoina taistelut ovat olleet erityisen kiivaita Donetskin alueella sijaitsevassa Avdijivkassa, jota vastaan venäläiset ovat rynnäköineet viime vuoden lokakuusta lähtien. Pioneerina toimiva Oleksandr kertoo vieneensä jalkaväki- ja panssarimiinoja 50–100 metrin päähän venäläisasemista tulitaisteluiden välisinä hiljaisempina hetkinä.

Hän ihmettelee, miksei kaupungin sisäosien suojaksi valmisteltu aiemmin parempia miinakenttiä ja puolustusasemia.

– Meidän pitäisi vain rakentaa puolustuslinja, joka aiheuttaisi heille valtavia tappioita. Sitä rakennetaan, mutta hitto, jos se olisi tehty aiemmin, Oleksandr pohtii.

"his originally 64-man artillery group had sent 15 men to the front line. He said most of them had been killed in their first days there. He attributes it to the fact they 'knew almost nothing' about being in the infantry. Only four out of 15 survived." @AsamiTerajima pic.twitter.com/LtRtW1CPG4

— Rob Lee (@RALee85) February 11, 2024