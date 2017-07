USA ryöpyttää Venäjää: Ukrainassa on enemmän Venäjän tankkeja kuin koko Länsi-Euroopalla yhteensä

Ukrainan rauhanprosessia seuraava tuore Yhdysvaltain erityislähettiläs Kurt Volker puolustaa Radio Free Europen haastattelussa puolustusaseiden toimittamista Ukrainalle.

Volkerin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on jatkanut asian kanssa siitä, mihin Trumpin edeltäjä Barack Obama jäi. Asetoimitukset ovat pöydällä.

– En usko, että tappavien puolustusaseiden toimittaminen provosoisi Venäjää enää yhtään enempää. Se ei myöskään muuttaisi mitään tasapainoa, Volker sanoo.

Hänen mielestään väitteet siitä, että Yhdysvaltojen aseet rohkaisisivat Ukrainan hyökkäyskannalle, ovat "täysin vääriä".

– Venäjä on ensinnäkin jo Ukrainassa. He ovat jo raskaasti aseistettuja. Siellä (Itä-Ukrainassa) on enemmän Venäjän tankkeja kuin koko Länsi-Euroopalla on yhteensä. Kyse on todella suuresta sotilaallisesta läsnäolosta, Volker toteaa.

Ukraina on pyytänyt Yhdysvalloilta etenkin Javelin-panssarintorjuntaohjuksia.

Venäjän mukaan asetoimitukset lisäisivät jännitteitä ja heikentäisivät rauhanprosessia.

– Olemme sanoneet enemmän kuin kerran, että kaikki toimet, jotka eskaloivat jännitteitä ja pahentavat entisestään monimutkaista tilannetta, vievät meitä kauemmas ja kauemmas tämän Ukrainan sisäisen asian ratkaisemisesta, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov totesi tiistaina.

Kurt Volkerin mukaan Ukrainan tilanteen ratkaiseminen vaatisi suurempaa osallistumista Yhdysvalloilta, Ranskalta ja Saksalta.

– Suoraan sanottuna Venäjä olisi saatava tekemään erilainen strateginen valinta - että sekin haluaa ratkaista tämän konfliktin.

Ukrainan taistelut ovat kiihtyneet viimeisen parin viikon aikana. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Venäjä valmistautuu suuriin liikkeisiin. Verkkouutiset kertoi hiljattain Venäjän Ukrainan rajalle siirtämistä joukoista. Ukrainalaisten mukaan niiden aseistus ja kalusto kielivät valmistautumisesta nopeaan hyökkäykseen.