”Pötypuhe” kiteyttää asiantuntijan mukaan nyky-Venäjän

Diktaattori Vladimir Putin piti 19. joulukuuta vuosittaisen Suora linja-ohjelmansa, josta Verkkouutiset on kertonut tässä. Kyse on tosiasiassa etukäteen käsikirjoitetusta ohjelmasta, jossa Venäjän johtaja vastaa armollisesti alamaistensa kysymyksiin ja huoliin.

Pitkään Moskovan Carnegie-instituutin politiikan tutkijana toiminut, sittemmin Venäjän valtion ”ulkomaiseksi agentiksi” julistama Andrei Kolesnikov vertaa Novaja Gazetassa ohjelmaa komediaelokuvaan ”Päiväni murmelina”, jossa päähenkilö kokee murmelinpäivänä kaiken aina uudelleen.

– Jokainen vuosi Venäjällä on kuin ”Päiväni murmelina” – samat ongelmat, samat “kysymykset” ja samat vastaukset, toteaa Kolesnikov.

Tälläkin kertaa Putin piti ”pidäkkeettömän monologin toistaen samaa, mitä on jo sanonut tuhat ja yksi kertaa”. Kaikki on Putinille epäilyttävien ulkomaiden syytä, toteaa Kolesnikov.

– ”Me emme taistele teitä vastaan, vaan te taistelette meitä vastaan ukrainalaisnationalistien kautta”, negatiivinen talouskasvu on hallituksen ”harkittua toimintaa” ja hyökkäys Eurooppaan on ”pötypuhetta”, tiivistää Kolesnikov Putinin väitteitä ohjelmassa ja jatkaa:

– Laki ulkomaisista agenteista on USA:n keksintö, ja tulee vain tuoda julki ulkomainen rahoituksensa, lasten saamisen tulisi olla muodikasta ja Ukraina voi pitää presidentinvaalinsa, koska Venäjäkin piti sodan aikana.

Putin vastasi hiljattain eräässä toisessakin tilanteessa häneen kohdistuvaan arvosteluun vetoamalla agenttilain olevan USA:n keksintö, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

”Kaikki pötypuheeksi kutsuttu on toteutunut”

Kolesnikovin mukaan Putin vuosittaiset puheet voidaan tiivistää kolmeen seikkaan:

– Lähitulevaisuudessa ei rauhanneuvotteluita tule, ei ainakaan mitään varsinaisia kompromisseineen.

– Putin on päättänyt ratkaista asiat sotilaallisesti huolimatta talousongelmista, joita hän ei tunnusta olevan, vaikka oikeuttaakin veronkorotukset.

– Tavallisten kansalaisten viestintä- ja tiedonvälitysoikeuksia rajoittaminen jatkuu, kuten myös ei-tavallisten eli Kremlin hallintoa vastustavien kansalaisten poliittinen sorto.

Kolesnikovin mukaan Putinin vieraantuneisuutta kansasta kuvaavat hänen vastauksensa. Kysyttäessä, miksi kaikki on niin kallista, Putin vastasi, että riippuu siitä mitä ostaa.

Kun eräs äiti pyysi, eikö esimerkiksi älypuhelimeen kytkettävää glukoosisensoria voisi sallia diabetestä sairastavilla lapsilla, vastasi Putin seuraavasti:

– Jos tämän palvelun osa sijaitsee ulkomailla, vihollisen on helpompi löytää kohteita. Meidän tulee vaihtaa kotimaisiin palveluihin ja laitteistoihin.

Kolesnikov muistuttaa, että kaikkea todellisuudessa tapahtunutta on Venäjän johto kutsunut joskus pötypuheeksi. Nyt Putin kutsui Venäjän uhkaa Euroopalle ”pötypuheeksi” (ven. tšuš).

– Toisille vuoden sana olisi ”voitto”, toisille ”ahdistus”. Mutta viimeisten vuosikymmenten sanaksi voisi nimetä ”pötypuheen”. Päättäjät ovat kutsuneet pötypuheeksi kaikkea, mikä on sittemmin toteutunut aina Krimistä Donbasiin.