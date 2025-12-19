Suomessa kokeiltiin uutta droonintorjuntaa

Euroopan maissa on pyritty vahvistamaan nopealla aikataululla lennokkien torjuntakykyä hybriditoiminnaksi kutsuttujen droonihavaintojen ja Ukrainan sodan seurauksena.

Puolassa kokeiltiin hiljattain Nato-harjoituksessa uusia vastadrooneja, jotka pystyvät tuhoamaan viholliskohteita kustannustehokkaalla tavalla.

Suomen Puolustusvoimissa on jo tehty laajoja hankintoja, ja droonitoimintaa tuodaan yhä laajemmin osaksi varusmiesten koulutukseen. Yksiköt saavat uusia taistelulennättäjiä, ja käytössä on videolinkillä ohjattavia FPV-drooneja.

Saksalainen Rheinmetall-yhtiö kertoo kokeilleensa joulukuun puolivälissä droonientorjuntajärjestelmiä Suomessa. Miehittämättömiä ilma-aluksia vastaan suunniteltuja järjestelmiä esiteltiin GBAD Demo Days -tapahtumassa Lohtajan ampuma-alueella.

Tiedotteen mukaan ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Mano-Mikael Nokelainen oli kutsunut paikalle Rheinmetall Air Defence AG -yhtiön edustajia. Näytös toteutettiin syrjäisellä metsäalueella haastavissa sääolosuhteissa yhteistyössä XD Solution -yhtiön ja Suomen Puolustusvoimien kanssa.

Rheinmetallin mukaan olosuhteet oli suunniteltu mahdollisimman realistisiksi, ja uhkana olivat sekä suihkukäyttöiset droonit että pienemmät neliroottorit. Tavoitteena oli havaita, tunnistaa ja seurata eri nopeuksilla ja korkeuksilla lentäviä kohteita.

Esillä oli Skyspotter-järjestelmä, joka toimii myös ennakkovaroitus- ja tiedustelualustana. Sillä voidaan suojata kriittistä infrastruktuuria ja laajempia maa-alueita droonien hyökkäyksiltä. Järjestelmän liikkuva versio on sijoitettu Rheinmetall HX -kuorma-auton lavalle.

Skyspotter voidaan yhdistää muualla sijaitseviin sensoreihin ja torjuntajärjestelmiin. Ilmapuolustus voi koostua häirintälaitteista, vastadrooneista ja 30 millimetrin Revolver Gun -konetykistä.

– Kiitämme Suomen Puolustusvoimia kutsusta ja erinomaisesta yhteistyöstä, sekä teollisuuskumppaneitamme ja suomalaista kumppania Telva oy:tä, Rheinmetallin osastojohtaja Oliver Dürr toteaa.