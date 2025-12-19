Verkkouutiset

Digitaalisen euron käyttöönotto voisi olla vuonna 2029., AFP / LEHTIKUVA / KIRILL KUDRYAVTSEV

Digieuro tulossa 2029? EU sopi isosta muutoksesta maksamiseen

  • Julkaistu 19.12.2025 | 16:57
  • Päivitetty 19.12.2025 | 16:57
  • Euro
EU haluaa turvata myös eurokäteisen roolin laillisena maksuvälineenä.
EU:n jäsenmaat saavuttivat perjantaina poliittisen yhteisymmärryksen yhtenäisvaluuttapaketista. Paketti sisältää lainsäädännön digitaalisesta eurosta ja eurokäteisen asemasta maksuvälineenä, valtiovarainministeriö tiedottaa.

Digitaalinen euro toimisi koko euroalueella ja olisi riippumaton esimerkiksi yksityisistä maksukorteista. Maksut hoituisivat esimerkiksi puhelimen lompakkosovelluksella.

Digitaalinen euro vahvistaisi Euroopan huoltovarmuutta ja strategista autonomiaa, koska riippumattomuus EU:n ulkopuolisista yhtiöistä ja teknologioista laskisi. Digieuro toimisi myös tietoliikenteen häiriötilanteissa. Digieuron toivotaan myös laskevan maksamisen kustannuksia.

Euroopan keskuspankki valmistautuu parhaillaan digitaalisen euron liikkeeseenlaskuun. Käyttöönotto voisi olla vuonna 2029, mutta siitä ei vielä ole päätöstä.

EU haluaa turvata lainsäädännöllä myös eurokäteisen roolin laillisena maksuvälineenä: käteinen pitäisi hyväksyä laajasti ja sitä täytyisi olla saatavilla riittävän hyvin. Maksunsaaja ei voisi kieltäytyä maksuna tarjotusta eurokäteisestä, elleivät osapuolet olisi sopineet toisesta maksutavasta tai ellei siihen sovellettaisi poikkeusta.

Perjantainen sopu syntyi EU:n neuvostossa suurlähettilästasolla eli pysyvien edustajien komiteassa. Neuvosto aloittaa ensi vuonna lainsäädännöstä kolmikantaneuvottelut EU-parlamentin ja EU-komission kanssa.

