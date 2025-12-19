Nostiko Teboil-asemien alasajo polttoaineen hintaa?

Teboil kertoi marraskuussa ajavansa toimintojaan alas seurauksena Yhdysvaltain asettamiin pakotteisiin, jotka kohdistuvat Venäjän suurimpiin öljy-yhtiöihin.

Lukoil omistaa Teboilin, joten päätös katkaisi sen polttoainetoimitukset ja maksuliikenteen. Toimitusten päätyttyä Teboilin asemilla myytiin bensiiniä ja dieseliä marraskuussa Suomen keskihintaa edullisemmin.

Liiketoiminnan jatkoa pidetään epätodennäköisenä nykyisissä olosuhteissa. Lukoil suunnitteli myyvänsä ulkomaantoimintojaan Kyprokselle rekisteröidylle Gunvorille, mutta hanke kariutui.

Osa Teboil-asemista on jatkanut toimintaansa Yhdysvaltain lykättyä pakotteiden voimaantuloa ensi vuoden kevääseen, mutta polttoainetta ei näillä asemilla myydä.

Polttoaineen hinta on ollut joulukuun aikana hieman korkeammalla tasolla kuin aiemmin syksyllä. Verkkouutiset kysyi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) pääekonomisti Olli Kaupilta, onko Teboilien alasajo nostanut hintoja heikentämällä kilpailua.

– Tätä ei olla tutkittu. Hintavaikutusten täsmällinen tarkastelu edellyttäisi asemakohtaista dataa, jota ei ole Suomessa julkisesti saatavilla, Olli Kauppi sanoo.

Hänen mukaansa on selvää, että alan kilpailu väheni muutoksen myötä. Teboil on ollut aiemmin merkittävä tekijä Suomen markkinoilla.

– Lisäksi kilpailu käydään paikallisella tasolla, ja osalla Teboilin asemista on voinut olla vielä ketjutason markkinaosuutta merkittävämpi paikallinen rooli, pääekonomisti sanoo.

Monet asemat ovat allekirjoittaneet sopimuksia esimerkiksi SEO-huoltoasemaverkoston kanssa. Niiden paluu markkinoille SEO:n tai jonkin muun ketjun lipun alla voi lisätä kilpailua.

– Tarkemmin tätä on kuitenkin vaikea arvioida ennalta, sillä vaikutukset riippuvat esimerkiksi juuri siitä, mikä uuden omistajan markkina-asema on kullakin paikallisella markkinalla, Olli Kauppi toteaa.

Syksyn tapahtumat ovat vaikuttaneet kotimaisiin markkinoihin. Tutkimuskirjallisuuden perusteella polttoainemarkkinoiden keskittyminen nostaa hintatasoa.

– Nähtäväksi jää, mitä Teboilin asemille lopulta tapahtuu ja millaisia pitemmän aikavälin kilpailijareaktioita muutos aiheuttaa, Kauppi sanoo.