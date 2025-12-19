Nyt vastaa Kela erikoiseen perusteluun tehdä etätyötä – ”Tästä säännöstä ollaan tarkkoja”

Kelan toimialajohtaja Nina Nissilä ottaa kantaa keskusteluun, jossa Kelan työntekijät ovat ilmaisseet huolensa arkaluontoisten asioiden käsittelystä toimistolla, ja kertoneet sen yhdeksi syyksi, miksi on parempi työskennellä kotona.

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus sekä it-asiantuntija Petteri Järvinen kommentoivat asiaa Verkkouutisten jutussa tänään. Järvinen muun muassa piti perustelua erikoisena.

– Lähtisin liikkeelle siitä, että keskeinen keino huolehtia tietosuojasta ja tietoturvasta on se, että on tietoinen, mitä toimenpiteitä ne vaativat. Ymmärrän nämä huolenaiheet ja pidän hyvänä, että ne on nostettu esiin. Ihmiset ovat tiedostaneet, että asiaa pitää pohtia, mikä on hyvä, Nissilä aloittaa.

Hänen mukaansa, riippumatta tekeekö työt toimistolla vai etänä, Kelassa pätevät kaikille samat ohjeet ja säännöt esimerkiksi tietosuojan suhteen.

Sitä Nissilä ei allekirjoita, että tiloista olisi pulaa. Maakunnista on myyty toimistoja, mutta ne ovat saattaneet olla jo pitkään tyhjillään muutenkin.

– Avokonttoreissa, josta käytämme sanaa monitoimitila, on luottamuksellisten asioiden hoitamiseen on erilaisia koppeja ja tiloja. Etätöissä on jokaisen henkilökohtainen velvollisuus huolehtia, että työskentelyolosuhteet ovat sellaiset, että tietosuoja säilyy, eikä paikalla ole ylimääräisiä korvia.

Toimistolla työskentelevät ovat toisaalta jo lähtökohtaisesti vaitiolovelvollisia, toisin kuin perheenjäsenet kotona. Nissilä myöntää näin olevan, mutta korostaa samalla Kelan henkilöstön olevan ammattitaitoista ja tunnollista.

– Tästä [tietosuoja]säännöstä meillä ollaan tarkkoja ja hyvin siitä myös pidetään kiinni, hän sanoo.

Mitään katselmuksia Kela ei etätyötä tekevien koteihin tee. Enemmänkin ohjeet ovat ikään kuin tarkistuslista, joita tulee noudattaa, Nissilä toteaa. Pistokokeita voidaan tehdä tarvittaessa, mikäli ilmenee jokin erityinen syy epäillä etätyöntekijän toimien asiallisuutta.

Etätyölinjaus tulossa voimaan suunnitellusti

Kelan henkilöstömäärä on reilut 8000. Nissilä kertoo, että on joitain henkilöitä, joille merkitty ensisijainen työpiste on kotona, mutta heitä on hyvin vähän.

– Etätyösopimuksia taas, joka on eri asia, on merkittävästi enemmän. Silloin esihenkilön kanssa on sovittu paljonko ollaan etänä ja paljonko toimistolla. Lisäksi Kelassa on paljon tehtäviä, joita ei voi tehdä etänä lainkaan, kuten asiakaspalvelu toimistoissa, Nissilä muistuttaa.

Kelan etätyölinjauksen on kerrottu tulevan voimaan ensi vuonna, jolloin työntekijän pitäisi olla lähityössä kerran viikossa tai neljä kertaa kuukaudessa.

Nissilän mukaan tähän suunnitelmaan ei ole tullut muutoksia, vaan sen valmistelua jatketaan.

Huoli tietosuojan vaarantumisesta työpaikalla ei siis riitä perusteluksi jatkaa etätöissä?

– Ei, Nissilä kuittaa.

