Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja puoliso Suzanne Innes-Stubb Presidentinlinnassa Helsingissä 19. joulukuuta 2025. , LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Alexander Stubb lahjoitti yli puoli miljoonaa euroa

  • Julkaistu 19.12.2025 | 17:25
  • Päivitetty 19.12.2025 | 17:25
Tasavallan presidentti teki lahjoituksensa yksityishenkilönä.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tehnyt yksityishenkilönä rahalahjoituksen kolmeen kohteeseen, tiedottaa presidentinkanslia. Stubb on lahjoittanut 250 000 euroa Suomen Kulttuurirahastolle, 250 000 euroa Läpimurtosäätiölle ja 40 000 euroa Me-säätiölle.

Suomen Kulttuurirahaston alaisuuteen on perustettu Suzanne Innes-Stubbin ja Alexander Stubbin rahasto, jonka tarkoituksena on edistää nuorten taidetta, tiedettä, kulttuuria, musiikkia ja kirjallisuutta.

Läpimurtosäätiön tavoitteena on tukea huipulle tähtääviä nuoria urheilijoita kansainvälisessä läpimurrossa sekä mahdollistaa yhä useammalle suomalaiselle lapselle liikuntaharrastus. Me-säätiö käyttää lahjoitusta erityisesti lasten ja nuorten lukutaidon ja lukuilon edistämiseen.

Lahjoitussumma koostuu presidentti Stubbin puhujapalkkioista hänen työskennellessään professorina Yliopistollisessa Eurooppa-instituuttissa (EUI) Firenzessä Italiassa. EUI:n käytännön mukaan professoreiden puhujapalkkiot rahastoidaan. Rahastoidut varat voi EUI:n sopimuksen mukaan käyttää tutkimustyöhön joko EUI:ssa tai siirtää voittoa tavoittelemattomalle järjestölle.

