Venäjä kerää joukkoja Ukrainan rajalle – rajan yli kulkee rekkoja täynnä asepukuisia miehiä

Etyjin tarkkailijat ovat tehneet viime päivinä havaintoja venäläisistä sotilasajoneuvoista Itä-Ukrainan Donetskin alueella. Ajoneuvojen liikehdintä ja Etyjin tarkkailijoiden pääsyn estäminen tietyille alueille vaikuttaisivat tukevan Ukrainan asevoimien viimeaikaisia väitteitä siitä, että Venäjä kerää joukkoja maiden väliselle rajalle.

Atlantic Council -ajatushautomon Digital Forensic Research Lab on kerännyt havaintoja tähän. Separatistiviranomaiset muun muassa estivät Etyjin tarkkailijoita pääsemästä eteenpäin tarkkailupisteellä Donetskin Novoazovskissa. Näin on tapahtunut toistuvasti. Muun siviililiikenteen annettiin kulkea vapaasti. Kyseessä on avoin Minskin sopimusten loukkaus. Paikalla ollut Donetskin "tiedusteluviranomainen" oli yksinkertaisesti ilmoittanut tarkkailijoille, ettei heitä päästetä alueelle.

Novoazovsk sijaitsee Mustanmeren rannalla lähellä Venäjän rajaa. Päätie Venäjän Rostov-na-Donusta kulkee rantaa pitkin suoraan Novoazovskiin. Venäjä on tiettävästi siirtänyt asevoimiensa 150. moottoroidun divisioonan alueelle. Ukrainan armeijan mukaan 150. divisioonan ja kahden muun maan rajan lähelle siirretyn joukko-osaston varusteet ja kalusto kielivät "valmiudesta nopeaan hyökkäykseen".

Novoazovskiin pysäytetyt tarkkailijat ehtivät havaita siellä ollessaan yhden Venäjältä päin tulleen BTR-80-panssariajoneuvon ja viisi sotilaskuorma-autoa, jotka kuljettivat asepukuisia miehiä Novoazovskista kohti Venäjän rajaa. Ajoneuvot palasivat myöhemmin tyhjinä. Tämä kielii todennäköisesti Ukrainassa olevien venäläisjoukkojen rotaatioista alueella.

Myös sosiaalisessa mediassa kiertävät kuvat ja videot vaikuttavat tukevan ukrainalaisten huolia Venäjän joukoista maan rajalla.

Esimerkiksi Atlantic Councilin julkaisemissa kuvissa (tässä ja tässä) näkyy venäläisiä tankkeja juna-asemalla Rostov-na-Donun lähellä. Alta löytyvällä videolla näkyy puolestaan yhdeksän BMP-2-panssariajoneuvoa pikkutiellä vähän matkan päässä samasta juna-asemasta.

"Sisäinen konflikti"

Yhdysvaltojen tuore Ukrainan rauhanprosessin erityislähettiläs Kurt Volker puolsi hiljattain tappavien puolustusaseiden lähettämistä Ukrainaan. Ukraina on toivonut Yhdysvalloilta erityisesti Javelin-panssarintorjuntaohjuksia.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Kreml vastustaa ajatusta asetoimituksista voimakkaasti. Peskovin mukaan ne eskaloisivat Ukrainan tilannetta ja veisivät "kauemmas Ukrainan sisäisen asian ratkaisemisesta". Myös presidentti Putin on viime aikoina alkanut korostaa Ukrainan sodasta puhuessaan, että kyse on maan "sisäisestä konfliktista". Presidentti teki näin viimeksi vieraillessaan Suomessa.

Kurt Volkerin mukaan Venäjän ajattelu on täysin väärää. Hän ei usko, että asetoimitukset provosoivat Venäjää enää yhtään enempää.

– Venäjä on ensinnäkin jo Ukrainassa. He ovat jo raskaasti aseistettuja. Siellä (Itä-Ukrainassa) on enemmän Venäjän tankkeja kuin koko Länsi-Euroopalla on yhteensä. Kyse on todella suuresta sotilaallisesta läsnäolosta, Volker totesi.

Venäläinen sotilasasiantuntija Pavel Felgenhauer arvioi viikko sitten, että Ukrainan kiihtyneet taistelut kielivät Venäjän aikeista napata koko Ukraina vaikutuspiiriinsä.

Felgenhauer totesi Ukrainan väkivaltaisuuksien kasvaneen dramaattisesti Saksan G20-kokouksen jälkeen. Hänen mukaansa Itä-Ukrainan separatistialueiden säilyttäminen Venäjän kontrollissa on alkanut käydä kalliiksi Kremlille tilanteessa, jossa taistelut jatkuvat matalalla intensiteetillä samalla, kun alueen sosiaalinen ja taloudellinen infrastruktuuri rapautuu.

– Kreml ei tarvitse Donbassissa “jäätynyttä konfliktia”, jolla on yhä kalliimpi hintalappu, kun sen todellinen tavoite on ottaa haltuun ja “integroida” koko Ukraina tai ainakin suurin osa siitä, Felgenhauer totesi.

Hänen mukaansa Venäjä saattaa tulla siihen tulokjseen, että mahdollisimman nopea ratkaisu Ukrainan kriisiin on nykytilannetta parempi.