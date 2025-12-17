Miten SDP:n kannatusero kurotaan umpeen? Näin vastaa kokoomuksen puoluesihteeri

Kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen uskoo, että kärkipuolueiden kannatuserot tulevat tasoittumaan vaaleja kohti mentäessä. Näin hän kommentoi Verkkouutisille Helsingin Sanomien tuoretta puoluekannatusmittausta.

Kokoomuksen kannatus on tuoreimmassa Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa 18 prosenttia (-0,3 prosenttiyksikköä). Tulos on heikoin hallituskauden aikana tehdyissä HS:n mittauksissa. Mikä selittää tätä?

– En tekisi liian isoja tulkintoja 0,3 prosenttiyksikön värähdyksen pohjalta. Mitään dramaattista muutosta ei ole kuitenkaan tapahtunut. Yleisesti ottaen tulos indikoi mielestäni sitä, että moni suomalainen on varmasti aika huolissaan talouden tilasta ja hallituspuolueet aika yhtenäisesti ovat vastaavassa trendissä.

– Me uskomme kokoomuksessa, että olemme tehneet oikeita toimia ja ehkä tästä indikaattorina myös luottoluokittaja Moodies tuore päätös (säilyttää Suomen luottoluokitus toiseksi korkeimmalla Aa1-tasoilla).

– Vaikeista päätöksistä huolimatta kokoomuksen kannatus on pysynyt kuitenkin kohtuullisen vakaana koko hallituskauden.

SDP:lle mitattiin kannatukseksi 25,3 prosenttia. Eroa kokoomukseen on 7,3 prosenttiyksikköä. Miten tämä kurotaan umpeen?

– Vaaleihin on aikaa vielä reilusti ja isojakin liikkeitä voi tapahtua. Jatkamme kokoomuksessa sitä työtä, mitä olemme tehneet tähänkin saakka. Tietysti toivomme, että talouden suhdanteet ja maailmanpolitiikan vaikea tilanne osaltaan helpottaisivat ja auttaisivat meitä tässä. Uskomme, että käänne tapahtuu jossain kohtaa.

– Valtaosa puolueista on sitoutunut velkajarruun, ja mitä lähemmäs vaaleja kohti mennään, puolueiden on kyettävä kertomaan keinoistaan ja valinnoistaan. SDP:nkin on tehtävä selväksi, mitä mielikuvien takana on.

Kannatusmittauksen mukaan SDP on kokoomuksen jälkeen toiseksi suosituin puolue yrittäjien ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien keskuudessa. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää?

– Ehkä ihmettelen lähinnä sitä, miten keskusta on ottanut tässä laskusuuntaa. Eikö puolue kykene puhuttelemaan äänestäjiään ja onko keskustan porvaripolitiikka vähän hukassa?

Jos kokoomuksen kannatus laskee alle 18 prosentin, onko mahdollista, että puheenjohtaja vaihtuu kesällä 2026?

– En lähde tällaista spekuloimaan eikä se kuulu tehtäviini. Varmasti kentällä seurataan tilannetta ja toivotaan kokoomuksen menestyvän.Tilanne on kaikinpuolin vakaa. Meidän on viestittävä omaa linjaamme puolueena, jatkettava kovaa työtä ja löydettävä ratkaisuja myös seuraavan vaalikauden haasteisiin.

