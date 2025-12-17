Presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjä ei aio perääntyä tehtävästään ”vapauttaa historialliset maansa”, uutisoivat kansainväliset mediat.

Putin totesi keskiviikkona puolustusministeriön korkeille virkamiehille pitämässään puheessa, että hänen joukoillaan on strateginen etu etulinjassa, ja että he voisivat tehostaa hyökkäystään lähes neljä vuotta täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Puheessa ei osoitettu Venäjän valmiutta tinkiä Ukrainan-hyökkäyksen tavoitteista.

Kommentit korostivat Putinin haluttomuutta lopettaa sotaa millään muilla ehdoilla kuin niillä maksimalistisilla tavoitteilla, jotka hän asetti määrätessään hyökkäyksen vuonna 2022.

Putin sanoi Venäjän olevan avoin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyrkimyksille välittää rauhansopimusta Ukrainan kanssa ja sanoi, että Eurooppa joutuisi neuvottelemaan Venäjän kanssa, ”kun väistämättä vahvistumme”.

Hän syytti Yhdysvaltoja sodan aloittamisesta Trumpin edeltäjän Joe Bidenin johdolla ja sanoi Venäjän torjuneen onnistuneesti länsimaiden yritykset voittaa se.

– Kaikki luulivat tuhoavansa Venäjän nopeasti. Eurooppalaiset siat liittyivät heti mukaan toivoen voittavansa, Putin uhosi.

Putin sanoi Venäjän olevan avoin diplomatian jatkamiselle Euroopan kanssa, ”ellei nykyisten poliitikkojen kanssa, niin sitten kun Euroopan poliittinen eliitti on vaihdettu”.

Venäjän presidentin luottamus armeijansa näkymiin taistelukentällä ei viitannut siihen, että hän tekisi myönnytyksiä rauhan nimissä.

– Erikoisoperaation tavoitteet saavutetaan ehdoitta, Putin sanoi käyttäen sodasta kiertoilmausta.

– Jos vastustaja ja sen ulkomaiset suojelijat eivät halua käydä asiallista keskustelua, Venäjä vapauttaa historialliset maansa taistelukentällä.