Ukrainan 429. erillisen miehittämättömien järjestelmien rykmentin ”Akhilleus” komentaja, majuri Juri Fedorenko arvioi 5. joulukuuta Kiovan nuorten turvallisuusfoorumissa, miltä sodankäynti ja taistelukenttä näyttävät vuonna 2026.

– Vuonna 2026 tulemme näkemään täysin erilaisen taistelukentän. Kontaktilinjasta 20–25 kilometriin meihin ja viholliseen päin muuttuu täysin harmaaksi vyöhykkeeksi, jolla jalkaväki viipyy ainoastaan hajautetusti ja väliaikaisesti. Ilman jalkaväkeä sota on mahdotonta. Kaikki muut työskentelevät varmistaakseen, että jalkaväkisotilas selviää näissä ankarissa, totaalisen tappovyöhykkeen olosuhteissa.

Fedorenkon mukaan päivän keskeiset muutoksentekijöitä ovat juuri ilmestyneet tutkat, torjuntadroonit ja kuituoptiset droonit.

– Mutta, ystävät, minun pitää sanoa jotain. En voi luvata droonin ohjaajia värvätessämme, että saatte istua drinkkibaarissa vesipiippua poltellen ja lennättää lennokkia Kiovasta käsin – vaikka olemassa on yksiköitä, jotka voivat toimia etänä.

Fedorenko arvioi, että myös venäläisten tulee erottaa drooniteknikkonsa tai ”droonipioneerinsa” droonin lennättäjistä.

– Heidän teknikkonsa siirretään mahdollisimman lähelle kontaktilinjaa, jossa nämä varustavat drooneja, lastaavat niihin ammuksia ja vaihtavat akkuja. Pilotit taas sijoitetaan turvalliseen paikkaan.

Kyse ei ole vain selviytymisestä, koska ”Venäjällä on tarpeeksi väkeä”, vaan droonipilotin kokemus on arvokasta.

– Kyse on rahasta ja kertyneestä lentokokemuksesta. Kaikki tietävät, että pilotin koulutus kestää neljä kuukautta, ja jokaisella lennolla hänestä tulee parempi. Ei ole olemassa lopullista tasoa, saavutettuaan pilotti on ehdoton guru; hän kehittyy aina edelleen. Samoin käy myös meillä.