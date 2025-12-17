USU: Aasiasta ei ole tullut yhteydenottoja silmienvenyttely-kohusta

Suomen valtio ei ole saanut puheluja, postia tai muita viestejä Aasian valtioilta liittyen niin sanottuun silmienvenyttely-kohuun, kertoo Uutissuomalainen (USU).
Ulkoministeriön Aasian ja Oseanian osaston päällikön Jari Sinkarin tiedossa ei ole yhteydenottoja valtiollisilta tahoilta asiaan liittyen, vastataan ulkoministeriön viestinnästä USU:lle.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pyysi keskiviikkona anteeksi perussuomalaisten kansanedustajien loukkaavia julkaisuja. Anteeksipyyntöviesti on julkaistu Suomen Kiinan-, Japanin- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median kanavilla.
Viestissään Orpo vakuuttaa, että julkaisut eivät heijasta Suomen arvoja, kuten tasa-arvoa ja osallisuutta.
Perussuomalaisten kansanedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja ja entinen eduskunnan varapuhemies Juho Eerola julkaisi viime torstaina kuvan, jossa hän tittelinsä menettäneen Miss Suomen Sarah Dzafcen tapaan venyttää sormilla silmiään.
Myös toinen perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew ja puolueen europarlamentaarikko Sebastian Tynkkynen julkaisivat samantapaiset kuvat.
Eerola on pyytänyt kuvaa anteeksi japanilaisen lehden haastattelussa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee asiaa torstaina.