”Ei voi itse päättää, mikä on loukkaavaa ja mikä ei”

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi on julkaissut Facebook-kirjoituksen tällä viikolla julkisuudessa olleeseen niin sanottuun silmienvenyttely-kohuun liittyen.

Kilpi viittaa Ylen uutiseen, jonka mukaan suomalainen tv-tuotantoyhtiö on joutunut lykkäämään uusien yhteistyöhankkeiden esittelyä Japanissa kohun takia.

– Japanilaiset pitävät meitä läheisinä naapureinaan ja suhteemme on erityisen lämmin. Ei ole olemassa mitään ymmärrettävää syytä mennä sellaista pilaamaan, Kilpi kirjoittaa FB:ssä.

Hän muistuttaa, että toisten toiminnan puolesta anteeksipyyteleminen kokonaisilta kansakunnilta lienee juuri yksi sellaisista tehtävistä, jota ei mielellään haluaisi tehdä.

– Niin piti kuitenkin tehdä ja eikä siinä vaihtoehtoja ollut. Vahinkoja on saatava korjattua ja lisävahinkoja torjuttua. (Pääministeri) Petteri Orpolle (kok.) siitä iso kiitos.

Kilpi pohtii myös kirjoituksessaan, mitä kohusta voi oppia.

– Ei ole ihan sama, mitä kansanedustajat tekevät ja millaisia ulostuloja puuhastelevat. Varsinkin eri kulttuureihin liittyvissä asioissa se ei läheskään aina mene niin, että voi itse päättää, mikä on vähäpätöistä tai merkityksetöntä tai itse voisi päättää, mikä on loukkaavaa ja mikä ei, kansanedustaja arvioi.

– Onko se loukatun vai loukkaajan ongelma, jos jokin loukkaa? Mielestäni tässä ei ole mitään epäselvää, Kilpi kirjoittaa.