Takaisinvedon kohteena olevat piparkakut. (Kuva: Lidl)

Ostitko näitä pipareita? Saattavat sisältää muovia

  • Julkaistu 17.12.2025 | 16:19
  • Päivitetty 17.12.2025 | 16:19
  • Ruoka, Takaisinvedot
Kyseessä ovat Lidlin myymät Jouluaitan piparkakut.
Lidl vetää myynnistä yhden erän Jouluaitan ohuita piparkakkuja. Erä saattaa sisältää pieniä paloja punaista muovia. Takaisinveto koskee vain erää, jonka parasta ennen -päivämäärä on 14. lokakuuta 2026. Muilla päivämäärillä olevia tuotteita on turvallista käyttää.

Tuote: Jouluaitta ohut piparkakku
Pakkauskoko: 300 g
Parasta ennen -päivämäärä: 14.10.2026.

Lid kertoo, että tuotteen voi palauttaa Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Elintarvikeketju pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä haittaa. Tarvittaessa asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Lidlin asiakaspalveluun.

