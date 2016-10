EU-parlamentin Saharov-palkinto kahdelle ISIS:stä paenneelle seksiorjalle

Asiasta päättivät parlamentin puhemies Martin Schulz sekä parlamentin poliittisten ryhmien johtajat kokouksessaan torstaina. Saharov-palkintoseremonia järjestetään Strasbourgissa 14. joulukuuta.

– Myöntämällä Saharov-palkinnon Nadia Muradille ja Lamiya Aji Basharille osoitamme, että heidän taistelunsa ei ole ollut turhaa, ja että olemme valmiita tukemaan heitä kamppailussa niin sanotun islamilaisen valtion julmuutta vastaan. He pystyivät pakenemaan Eurooppaan ja löytämään turvaa täältä, Schulz sanoi ilmoittaessaan palkinnonsaajan täysistunnossa Strasbourgissa.

Nadia Murad Basee Taha ja Lamiya Aji Bashar onnistuivat pakenemaan Isisin seksiorjuudesta, ja heistä on tullut sen harjoittaman järjestelmällisen seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten puolestapuhujia. He puolustavat julkisuudessa Irakin jesidi-vähemmistöä, johon ISIS on kohdistanut järjestelmällisen kansanmurhan.

Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar ovat kotoisin Kochosta Irakista. Elokuun 3. päivänä 2014 ISIS surmasi kaikki Kochon kylän miehet. Kaikki nuoret naiset, mukaan luettuina Aji Bashar, Murad ja heidän sisarensa, siepattiin ja heitä käytettiin seksiorjina.

Marraskuussa 2014 Murad onnistui pakenemaan naapurustossa asuvan perheen avulla. Perhe salakuljetti hänet ISIS:n hallitsemalta alueelta, ja hän pääsi Pohjois-Irakissa olevalle pakolaisleirille ja sitten Saksaan.

Vuotta myöhemmin joulukuussa 2015 Murad piti YK:n turvallisuusneuvoston ensimmäisessä ihmiskauppaa käsitelleessä kokouksessa vaikuttavan puheen kokemuksistaan. Syyskuussa 2016 hänestä tuli UNODC:n ensimmäinen ihmiskaupan uhrien ihmisarvon hyvän tahdon lähettiläs. Hän osallistuu maailmanlaajuisiin ja paikallisiin tilaisuuksiin, joilla lisätään tietoisuutta ihmiskaupan lukemattomien uhrien kärsimyksistä.

Aji Bashar yritti karata useita kertoja ennen kuin onnistui viimein pakenemaan huhtikuussa, kun hänen perheensä maksoi paikallisille salakuljettajille. Kun Bashar oli matkalla kurdialueen rajalle ja kiiruhti kohti Irakin hallituksen valvonnassa olevaa aluetta ISIS:n ollessa hänen kannoillaan, maamiinan räjähdys surmasi kaksi hänen matkakumppaniaan, ja hän itse haavoittui ja miltei sokeutui räjähdyksessä.

Hän onnistui kuitenkin pakenemaan ja pääsi lopulta hoitoon Saksaan, jossa hän pääsi jälleen tapaamaan henkiin jääneet sisaruksensa. Toivuttuaan Aji Bashar on aktiivisesti pyrkinyt lisäämään tietoisuutta jesidiyhteisön koettelemuksista ja auttaa edelleen naisia ja lapsia, jotka ovat joutuneet ISIS-järjestön orjiksi ja sen julmuuksien kohteiksi.

Lue myös: "Rukoilen teitä, tuhotkaa islamilainen valtio" – jesiditytön järkyttävä todistus YK:n turvaneuvostossa