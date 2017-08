"Meitä ei painosteta Natoon" – suomalaiskenraali kertoo, mitä USA:ssa ajatellaan Suomen puolustuksesta

Suomi nähdään Yhdysvalloissa luotettavana ja helppona puolustusyhteistyökumppanina.

– Me emme ole koko ajan pyytämässä jotakin. Tietyt maat ovat koko ajan huolissaan omasta turvallisuudestaan. Ne pyytävät joukkoja, ne pyytävät tukikohtia, ne pyytävät rahaa. Me emme toimi näin, prikaatikenraali Pekka Toveri sanoo Verkkouutisille Helsingissä.

Pekka Toveri on Suomen puolustusvoimien puolustus-, maa-, meri- ja ilmavoima-asiamies Washingtonissa. Vuoden virassaan ollut prikaatikenraali toimii linkkinä Suomen ja Yhdysvaltojen asevoimien välillä. Hän kuvaa työtään sotilasdiplomatiaksi.

– Meidän sanomamme on, että me vastaamme omasta tontistamme - joka on aika iso - ja meillä on lähiympäristössämme kohtuullinen kyky puolustaa aluettamme. Me emme luo turvallisuusvajetta vaan me luomme turvallisuutta ympäristöömme. Siksi me olemme helppoja, hän kertoo amerikkalaisten Suomi-kuvasta.

Suomi hankkii Yhdysvalloista runsaasti puolustusmateriaalia. Siitä maksetaan Pekka Toverin mukaan täysi hinta ja sopimuksien ehtoja noudatetaan viimeistä pilkkua myöten. Suomen kohdalla huolia amerikkalaistarvikkeiden joutumisesta vääriin käsiin ei ole. Tästä kelpaa osoitukseksi esimerkiksi pitkän kantaman JASSM-risteilyohjusten myynti Suomeen. Niitä on Suomen lisäksi myyty vain Australiaan ja Puolaan.

Yhdysvaltoja on joskus kutsuttu Suomen puolustusvoimien tärkeimmäksi kahdenväliseksi kumppaniksi. Suhteen syveneminen lähti toden teolla käyntiin ilmavoimien 1990-luvun Hornet-hankinnasta. Sittemmin materiaalihankintoihin painottuvan yhteistyön rinnalle on tullut harjoittelutoimintaa. Se on vuosien saatossa edennyt yksittäisten upseerien kurssituksesta joukkojen yhteisiin harjoituksiin. Suomi ja Yhdysvallat sopivat yhteistyön syventämisestä aiejulistuksessa viime syksynä.

Pekka Toverin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen asevoimien suhde ei ole yksipuolinen.

– Me tuotamme molemminpuolista hyötyä. Suomi on iso alue Pohjois-Euroopassa, josta heidän ei tarvitse kauheasti huolia. Me myös autamme heitä parantamaan osaamistaan ja kykyjään esimerkiksi arktisilla alueilla toimimisessa. Mitä tulee yhteisiin harjoituksiin, olemme todella hyvä harjoitusvastustaja, koska joukkomme osaavat toimia ja ovat todella korkeatasoisia.

USA ei painosta Natoon

Prikaatikenraali Pekka Toverin mukaan Yhdysvalloissa ajatellaan vahvasti, että mahdollinen Naton jäsenyys on täysin jokaisen maan oma asia. Puolustusliittoon ei houkutella eikä pakoteta vaan tullaan kunkin maan kansan tuella.

– Amerikkalaiset ovat äärimmäisen tarkkoja siitä, että Naton jäsenyys on liittyjän oma päätös. He sanovat, että tietyt asiat voivat olla helpompia, jos kuuluu Natoon, mutta se on oma päätöksenne ja liittymisellä täytyy olla kansan tuki takana. Eivät he painosta meitä Natoon, Toveri kuvailee amerikkalaista ajattelua.

Hän ei allekirjoita väitteitä siitä, että Naton jäsenyys helpottaisi merkittävästi Suomen puolustusmateriaalihankintoja Yhdysvalloista tai avaisi mahdollisuuksia sellaiseen amerikkalaiskalustoon, jota nyt ei saada.

– Monet amerikkalaiset sanovat, että se, ettei Suomi ole Naton jäsen, antaa meille enemmän liikkumavaraa kuin se, että kuuluisi Natoon. Kahdenvälinen yhteistyö on aina paljon helpompaa kuin toimiminen isossa organisaatiossa, jossa kaikesta pitää päättää yhteistuumin. Pystymme olemaan joustavampia kahdenvälisessä yhteistyössä.

Toveri huomauttaa, että Suomi on aina saanut ne aseet, joita se on pyytänyt - JASSM-ohjusten kohdalla jopa ennen Nato-maita.

Naton jäsenyydessä olisi Pekka Toverin mukaan ennen kaikkea kyse puolustusliiton turvatakuista ja niiden mukanaan tuomasta konkreettisesta puolustus- ja materiaalivarmuusyhteistyöstä, jossa mentäisiin aivan operaatiotasolle.

Kiitosta asevelvollisuudelle

Pekka Toveri kertoo Yhdysvaltojen puolustusministerin James Mattisin kiitelleen Suomen kansallisen puolustuksen linjaa tapaamisessaan puolustusministeri Jussi Niinistön (uv./sin.) kanssa maaliskuussa. Mattis oli tuolloin todennut pitävänsä yleistä asevelvollisuutta ammattiarmeijaa parempana vaihtoehtona silloin kun keskitytään vain kotimaan puolustukseen, eikä kansainvälisiin operaatioihin.

Siinä missä muualla lännessä on kuljettu vuosituhannen vaihteen jälkeen kohti epäsymmetrisiin konflikteihin ja kansainvälisiin operaatioihin parhaiten soveltuvia ammattiarmeijoita, on Suomessa pitäydytty itsepintaisesti siinä ajatuksessa, että kotimaan puolustus on tärkeintä. Suomessa on pidetty Toverin mukaan yllä kovaa sotilaallista kykyä, eli kykyä käydä tavanomaista sotaa.

– Me suomalaiset olemme vähän jäyhiä ja hitaita tekemään muutoksia, Toveri naurahtaa.

Pitkässä juoksussa ratkaisu vaikuttaa viisaalta.

Pekka Toverin mukaan monen naapurin ja myös Yhdysvaltojen ongelmana on, että kun sissejä vastaan on sodittu 15 vuotta, ei enää osatakaan lähteä tarvittaessa tasaväkistä vastustajaa vastaan.

– Esimerkiksi Irakissa tai Afganistanissa operoiminen on helppoa, kun on täydellinen ilmaherruus, meriteiden herruus ja täysi signaaliylivoima. Entä, kun vihollinen onkin kehittynyt ja pystyy pahimmassa tapauksessa kiistämään kaikki nämä kyvyt, Toveri toteaa.

Suomessa tällaiset kyvyt on hänen mukaansa pidetty korkealla tasolla.