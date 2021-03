Yrittäjät ovat kauhuissaan rajoituksista – ”hurja ja karmea tilanne”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etujärjestölle on lähetetty hätääntyneitä viestejä hallituksen liikkumisrajoitusten vaikutuksista.

Suomen yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula kertoo saaneensa eilisillasta lähtien vähän väliä palautetta yrittäjiltä, joita liikkumisrajoitukset koskevat. Palautetta tulee sekä puhelimiste että sähköpostitse erityisesti erikoiskaupoista ja palveluyrityksiltä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) esitteli tänään torstaina tiedotustilaisuudessa hallituksen lakiesitystä liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Esitys annettiin tänään eduskunnalle.

Esityksessä ei säädellä kauppojen aukioloa eikä suljeta niitä, mutta asiakkaiden liikkumista niihin rajoitetaan. Pääministeri arveli, että moni liike sulkee ovensa lain takia, koska asiakasmäärä olisi niin pieni.

Yrittäjien Makkula luonnehtii Verkkouutisille tilannetta ”hurjaksi ja karmeaksi”. Hän on jakanut Twitterissä otteita muutamasta saamastaan viestistä.

”Minun pitäisi sulkea yritys ja lomauttaa työntekijät”

Kymmenen työntekijää työllistävä palvelualan yrittäjä kertoo, että hänen liiketoiminnassa on nyt meneillään sesonki. Kalenterit on täynnä ja yrittäjä on saanut kahden vuoden raadannan ja stressin jälkeen konseptinsa toimimaan.

– Nyt liikkumisrajoitusten mukaisesti minun pitäisi sulkea yritys ja lomauttaa työntekijät. Valtiovallan mielestä palveluyritykset saavat olla auki, mutta niiden palveluiden käyttäminen olisi liikkumisrajoitusten mukaan laitonta, yrittäjä toteaa.

– Kukaan ei tulisi ostamaan meiltä palveluita, kun samalla Prismat, Citymarketit ja Alkot saavat olla ääriään myöten täynnä asiakkaita. Minun pitäisi kuitenkin laittaa kannattava ja koronaturvallinen palvelu kiinni, yrittäjä ihmettelee.

Yrittäjien työmarkkinajohtajan Janne Makkulan mielestä hallituksen lakiesitys on täynnä ongelmia ja epäloogisuuksia. Hän nostaa esille myös yksinyrittäjien hädän.

”Järkyttävät seuraukset pienille kampaamoille”

Makkula on jakanut otteen kampaajalta saamastaan viestistä.

– Mikäli liikkumisrajoitukset astuvat voimaan, on sillä järkyttävät seuraukset etenkin pienille kampaamoille. Olen keskustellut asiasta usean kollegan kanssa ja he ovat tilanteesta kauhuissaan. Liikkumisrajoitukset aiheuttavat sen, että rajoitusaikana kukaan ei voi tulla asiakkaaksi liikkeeseen.

Kampaamoyrittäjä toteaa, että rajoitusaikana liikevaihto on nolla euroa. Rajoituksia on kaavailtu tällä hetkellä kolmeksi viikoksi, mutta laki olisi kuitenkin voimassa 14. toukokuuta asti.

– Yksinyrittäjän tulot ovat 0 euroa, mutta liikkeen kiinteät kulut (esim. vuokrat) on maksettava ja tietysti omat menot, kuten asuminen, asuntolainat, ruoka, jne.

Kampaamoyrittäjä rinnastaa liikkumisrajoitukset ravintoloille asetettuun velvollisuuteen keskeyttää varsinainen ravintolatoiminta.

Alkoon voit mennä, mutta et parturiin

Yrittäjien Makkula muistuttaa, että yrittäjät ovat huolehtineet siitä, että heidän liikkeissään voi asioida terveysturvallisesti.

– Miksi parturissa ei saa käydä, kun sen voi tehdä turvallisesti? Alkoon voit mennä, mutta et parturiin. Mikä järki tässä on, Makkula ihmettelee.

Hänen mielestään rajoitukset pitäisi kohdistaa yrittäjien sijaan lähipiirin sosiaalisiin kontakteihin ja kokoontumisiin, joihin hallitus haluaa oikeasti puuttua.

