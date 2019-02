VU-vaalianalyysi: Keskustaa odottaa rökäletappio Oulussa

Kokoomuksella kolme kovaa haastajaa Oulussa

Kokoomus saa Oulun kaupungista 60 prosenttia äänistään. Mari-Leena Talvitien äänimäärä nousi lähes kahdella tuhannella 4 600 ääneen viime eduskuntavaaleissa, mutta kuntavaaleissa hän sai Oulussa vasta kolmanneksi eniten ääniä kokoomuksen listalla, 900 ääntä. Talvitie kiertää toisaalta ahkerasti vaalipiiriä.

Oulussa kokoomuksella on kolme kovaa haastajaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, majuri evp ja entinen nyrkkeilijä Juha Hänninen sai kuntavaaleissa peräti 2 000 ääntä. Kokoomuksen kaupunginhallitusryhmää vetää eläkkeelle jäänyt yrittäjä Jarmo Husso, joka sai kuntavaaleissa 1 400 ääntä. Lisäksi Ouluun on siirtynyt valtuustoryhmän vetäjäksi Kempeleen entinen kunnanvaltuuston puheenjohtaja, 28-vuotias Janne Heikkinen. Heillä kaikilla on hyvät pohjat jo viime eduskuntavaaleista.

SDP on saamassa kaksi paikkaa eli puolueen paikkamäärä kasvaisi yhdellä. Puolueen kirkas tähti on kansanedustaja Tytti Tuppurainen, joka sai viime eduskuntavaaleissa 7 700 ääntä. Kuntavaaleissa hän sai 1 700 ääntä Oulussa. Puolueen toinen edustajapaikka on tyrkyllä viime vaaleissa varasijalle jääneelle entiselle kansanedustajalle Raimo Piiraiselle Kajaanista. Piirainen on eläkkeelle jäänyt veturinkuljettaja.

SDP:llä on vaikeuksia saada kovia nimiä listallensa Oulun vaalipiirissä. Vapaana on yhä viisi paikkaa. SDP:n pää-äänenkannattajan Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi harkitsee vielä ehdokkuutta. Hän jäi viime eduskuntavaaleissa varasijalle.

Vihreät on nostamassa paikkamääräänsä kahteen. Vihreiden ainut istuva kansanedustaja Hanna Halmeenpää ei asetu ehdolle perhesyiden vuoksi. Viime vaaleissa varasijalle jäi innokas luonnonsuojelija Mika Flöjt, joka oli vihreiden listan ykkönen kuntavaaleissa Kuusamossa. Ehdolla on myös Oulun kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja valtuustoryhmän puheenjohtaja, arkkitehti Jenni Pitko, joka sai viime eduskuntavaaleissa vain sata ääntä vähemmän kuin Flöjt. Kuntavaaleissa Pitko oli vihreiden ääniharava Oulussa 1 300 äänellä.

Paluuta eduskuntaan yrittää entinen vihreiden kansanedustaja Satu Haapanen, joka sai kuntavaaleissa Oulussa 700 ääntä. Kainuun puolelta ehdolla on diplomi-insinööri Silja Keränen, joka oli kuntavaaleissa Kajaanin ääniharava. Hän sai viime eduskuntavaaleissa 1 300 ääntä.

Perussuomalaiset ratsastavat maahanmuuttokritiikillä

Perussuomalaisten paikkamäärä on tippumassa viime vaalien kolmesta paikasta kahteen. Oulun seksuaalirikosvyyhti tuli kuin tilauksesta perussuomalaisille. Ehdolla ovat molemmat istuvat kansanedustajat Olli Immonen ja Ville Vähämäki. Sekä Immosen että Vähämäen äänimäärä laski viime eduskuntavaaleissa 1 500-1 700 äänellä. Kuntavaaleissa Ville Vähämäki sai vasta viidenneksi eniten ääniä perussuomalaisista ehdokkaista. Vähämäki on ollut julkisuudessa asumisjärjestelyjensä vuoksi. Hän nosti eduskunnalta korotettua kulukorvausta kakkosasunnosta, joka paljastui saunatilaksi. Vähämäkeä epäillään törkeästä petoksesta.

Olli Immonen kuuluu alkuperäisiin halla-aholaisiin, jotka allekirjoittivat kriittisen maahanmuuttopoliittisen ohjelman, nuivan vaalimanifestin, vuoden 2011 vaalien alla. Hän on kansallismielisen Suomen Sisun puheenjohtaja ja vastustaa monikulttuurisuutta. Immosen eduskunta-avustaja Jenna Simula oli perussuomalaisten ääniharava kuntavaaleissa Oulussa 1 200 äänellä. Simula keräsi jo viime eduskuntavaaleissa 2 500 ääntä. Myös Simula kuuluu Suomen Sisuun, on maahanmuuttovastainen ja vaatii suomalaisten etujen ajamista päätöksenteossa.

Perussuomalaisten listalta ehdolla on myös julkisuuspelin taitava Sebastian Tynkkynen, joka tuli aikoinaan tunnetuksi Big Brother -ohjelmasta. Perussuomalaisten nuorten puheenjohtajana hän ajautui konfliktiin silloisen puolueen puheenjohtajan Timo Soinin kanssa hallituksessa pysymisestä ja tuli erotetuksi puolueesta vuonna 2015. Hänen jäsenyytensä palautettiin myöhemmin. Tynkkynen on tuonut julki parisuhteensa tummaihoisen miehen kanssa, mikä voi olla ongelma monille potentiaalisille äänestäjille. Parisuhteensa vuoksi Tynkkynen erotettiin helluntaiseurakunnasta.

Perussuomalaisten listan viime eduskuntavaalien ykkönen oli nykyinen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, joka keräsi 6 600 ääntä. Mattila edustaa nykyisin sinisiä. Siniset ovat saaneet solmittua Oulun vaalipiiriin vaaliliiton kansalaispuolueen kanssa. Ehdolla on myös kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen, joka on saanut keskustan listalla hyvin ääniä eduskuntavaaleissa 2003 ja 2007. Vaaliliitosta huolimatta sinisten ja kansalaispuolueen äänet eivät näytä riittävän kansanedustajan paikkaan.

Verkkouutisten ennuste on laadittu Ylen (10.1.2019) ja Helsingin Sanomien (16.1.2019) tammikuun mielipidemittausten perusteella. Kullekin puolueelle laskettu kannatus on keskiarvo näistä kahdesta gallupista. SDP:n kannatus on siten 21,1 %, kokoomuksen 19,6 %, keskustan 15,9 %, vihreiden 13,3 %, perussuomalaisten 10,0 %, vasemmistoliiton 9,5 %, kristillisdemokraattien 4,1 %, RKP:n 3,4 %, ryhmän muut 2,4 % ja sinisten 1,1 %.

Ennusteessa oletetaan, että vaalipiirikohtainen kannatuksen muutos noudattaa valtakunnallista kannatuksen muutosta.