Venäjän trollit yllyttävät Ranskan mielenosoittajia väkivaltaan

”Keltaliivien” liikehdintä rinnastetaan venäläismediassa Itä-Euroopan värivallankumouksiin.

Marraskuussa alkanutta Ranskan protestiaaltoa on useiden lähteiden mukaan lietsottu aktiivisesti Venäjältä.

Brittiläinen The Times -sanomalehti kertoo vähintään 200 Venäjään kytkeytyvän Twitter-tilin julkaisseen tai jakaneen keskimäärin noin 1 600 Ranskan mielenosoituksiin liittyvää viestiä joka päivä. Suuren osan tileistä arvioidaan olevan länsimaalaisten ylläpitämiksi naamioituja valetilejä.

Venäläisperäisiltä tileiltä on New Knowledge -kyberturvallisuusyrityksen analyysin mukaan levitetty disinformaatiota ja julkaistu loukkaantuneita mielenosoittajia esittäviä valokuvia, jotka eivät todellisuudessa ole peräisin ”keltaliivien” mielenosoituksista. Niiden avulla halutaan luoda mielikuvaa Ranskaa vavisuttavasta kaaoksesta ja viranomaisten väkivaltaisista otteista.

Venäjän keskeisenä pyrkimyksenä on syventää ranskalaisen yhteiskunnan sisäistä vastakkainasettelua ja ruokkia käsitystä sovittamattomasta ristiriidasta presidentti Emmanuel Macronin edustaman poliittisen eliitin ja työväenluokan välillä, New Knowledge -yhtiön perustajaosakas Ryan Fox arvioi.

Toimintatapa ei ole uusi. Kun Euroopassa on tapahtunut terrori-iskuja, Venäjän trollit ovat pyrkineet luomaan paniikkia kansalaisten keskuuteen. Myös syksyn 2017 levottomuuksia Kataloniassa ruokittiin ja niitä koskevia tietoja vääristeltiin aktiivisesti tileiltä, joiden jäljet johtavat Venäjälle.

Ristiriitaisia väitteitä Venäjän mediassa

Venäläiset tiedotusvälineet näkevät Ranskan mielenosoituksissa paljon yhtymäkohtia Ukrainan ja Georgian tapahtumiin, mutta perustelevat sitä jokseenkin ristiriitaisesti.

Kremlin hovipropagandistiksi luonnehdittu Rossija 1 -televisiokanavan juontaja Dmitri Kiseljov järkeilee ranskalaislehti Le Monden mukaan, että koska mielenosoittajien käyttämien liivien keltainen on väri, Ranskassa on käynnissä värivallankumous, ja sen taustalla on Yhdysvallat.

– Tämä muistuttaa amerikkalaista värivallankumouksen vientiä – ja kaikki tämä vain siksi, että presidentti Macron on puhunut eurooppalaisen armeijan tärkeydestä, Kiseljovin raportoidaan sanoneen.

Le Monde muistuttaa presidentti Vladimir Putinin vuoden 2014 jälkeen toistuvasti väittäneen, että jokaisen vallankumouksen takana ovat amerikkalaiset.

– He ovat alkaneet tukea värivallankumouksia kaikin voimin – arabikevät mukaan lukien – ja mihin se johtaa? Kaaokseen, Putin totesi kesällä 2016 Pietarin talousfoorumissa.

Myös Kremlin ohjauksessa toimiva Radio Sputnik rinnastaa Ranskan levottomuudet Ukrainan tapahtumiin, mutta – toisin kuin Kiseljov – antaa ymmärtää USA:n seisovan Ranskan Macronin takana.

Oman lisämausteensa muutenkin sekavaan venäläisviestien virtaan tuo Euraasia-aatteestaan ja jyrkän länsivastaisista puheenvuoroistaan tunnettu filosofi Aleksandr Dugin.

– Je suis ”gilet jaune” (Olen ”keltaliivi”), Dugin julisti viikko sitten julkaisemassaan ranskankielisessä Twitter-viestissä.