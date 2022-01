Venäjän media: Kazakstanissa Venäjän vastainen värivallankumous

Kazakstanin laajoja mielenosoituksia ja mellakoita syytetään Venäjän hallinnon linjaa myötäilevässä Komsomolskaja Pravdassa lännen juoneksi Kremliä vastaan.

– Likainen temppu Moskovalle. Kazakstanissa on käynnistetty värivallankumous Venäjän, Yhdysvaltojen ja Naton elintärkeiden neuvottelujen alla, tästä löytyvässä näkökulmakirjoituksessa todetaan.

Komsomolskaja Pravdan mukaan Kazakstanissa on käynnissä ”tuttu kuvio”. Kirjoituksessa muun muassa vihjaillaan mielenosoitusten levinneen epäilyttävällä vauhdilla. Kazakstanin epävakauden todetaan heikentävän Venäjän neuvotteluasemia väännössä lännen kanssa.

Analyysiin sisältyy myös synkkä ennuste.

– Jos Kazakstanin tilanne kääntyy todella vakavaksi, on Moskovan pohdittava venäläisväestön suojelemista.

Värivallankumouksen käsite on tuttu Venäjän valtiojohdon retoriikasta. Sillä tarkoitetaan länsimaiden ja erityisesti Yhdysvaltojen Venäjän mukaan masinoimia kumouksia tai kumousyrityksiä entisissä Neuvostoliiton maissa. Esimerkiksi Ukrainan vuosien 2004-2005 ”oranssia vallankumousta” ja Georgian ”ruusuvallankumousta” on luonnehdittu Venäjällä värivallankumouksiksi.

BBC:n Moskovan kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg kiinnittää Twitterissä huomiota venäläisartikkeliin.

– Kremliä tukeva Venäjän media tapaa maalata kaiken epävakauden Venäjän lähellä juoniksi Moskovaa vastaan, hän summaa.

Energian korkeiden hintojen laukaisemat mielenosoitukset ovat levinneet nopeasti Kazakstanissa ja maan hallitus on eronnut. Turvallisuusjoukkojen ja mielenosoittajien yhteenotot ovat olleet paikoin rajuja ja muun muassa maan suurimpaan kaupunkiin Almatyyn on julistettu kahden viikon hätätila.

Pro-Kremlin Russian media tend to portray any instability near Russia as a western plot against Moscow. Komsomolskaya Pravda online: “Dirty trick played on Moscow. In Kazakhstan a coloured revolution has been set in motion ahead of crucial talks between Russia & the US & Nato.”

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) January 5, 2022