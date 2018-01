Venäjä nimesi lentorykmenttinsä Tallinnaksi – ”ei järin hienovarainen vihje”

Presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän ilmavoimien 23. hävittäjärykmentin nimettäväksi Tallinnan hävittäjärykmentiksi. Putin antoi nimenmuutosta koskevan asetuksen maanantaina. Asiasta on kertonut muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR.

Joukko-osaston nimeämisen perusteena on Kremlin asetustekstin mukaan rykmentin kunniakkaiden historiallisten perinteiden vaaliminen.

Tällä viitattaneen Neuvostoliiton ilmavoimien 404. hävittäjärykmenttiin, joka toimi aluksi Leningradin ilmapuolustuksen osana. Vuonna 1944 se osallistui Tallinnan valtaukseen ja Viron uudelleenmiehitykseen liittyneisiin ilmataisteluihin. Rykmentti, joka sijoitettiin toisen maailmansodan loppuvaiheessa Venäjän kaukoitään, kantoi neuvostoaikana Tallinnan nimeä.

Myös presidentti Putinin nyt nimeämä 23. hävittäjärykmentti on sijoitettuna kaukoitään, Amurin alueelle lähelle Kiinan-vastaista rajaa.

Vaikka presidentin asetus ei sisällä suoraa viittausta Viroon, sen antama signaali on virolaisten kannalta epämiellyttävä. Viro joutui toisen maailmansodan aikana kahteen otteeseen Neuvostoliiton miehittämäksi. Maan uudelleenitsenäistyminen tapahtui vasta elokuussa 1991, ja venäläisjoukot poistuivat maasta vuonna 1994.

– Ei järin hienovarainen vihje – ’pyhien historiallisten, sotilaallisten perinteiden säilyttämiseksi’ ja ’sotilaallisen velvoittavuuden hengen kohottamiseksi’, Viron reformipuolueen kansanedustaja ja maan turvallisuuspalvelujen entinen johtaja Eerik-Niiles Kross kommentoi sarkastisesti Twitter-tilillään.

