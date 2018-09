Venäjän jättiharjoitus loppui, mutta laivat eivät lähde takaisin

Naton SNMG2 (Standing NATO Maritime Group 2) -laivasto-osaston lippulaivana Välimerellä tällä hetkellä toimiva hollantilainen fregatti De Ruyter on kuvannut (alla) Välimerellä Syyrian edustalla olevaa poikkeuksellisen suurta venäläistä laivastoa.

Venäjä siirsi alueelle hiljattain valtavan määrän erilaisia sota-aluksia. Virallisesti perusteluna oli alusten osallistuminen merisotaharjoitukseen. Todelliseksi syyksi on kuitenkin arveltu Syyrian hallinnon todennäköisesti pian alkava suurhyökkäys Idlibiin. Venäjän uskotaan valmistautuvan tukemaan iskuja. Sotalaivat voisivat myös ehkäistä Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten mahdollista puuttumista tilanteeseen.

Kaikkiaan 25 sota-alusta ja 30 venäläistä lentokonetta harjoitteli Välimerellä syyskuun 1.-8. päivänä. Vielä toistaiseksi ei ole mitään merkkiä siitä, että laivat olisivat seilaamassa pois alueelta.

Syyrian presidentti Bashar al-Assadin joukkojen uskotaan valmistelevan iskua Idlibin viimeiselle kapinallisalueelle. YK on varoittanut hyökkäyksen noin 3,5 miljoonan asukkaan alueelle johtavan humanitaariseen katastrofiin. Venäläiset ja syyrialaiset sotilaskoneet tekivät jo viime viikolla iskuja Idlibissä.

Interesting pictures (albeit from a distance) of Russian navy assets in the Eastern Mediterranean. Distributed by HNLMS De Ruyter, the Dutch flagship of NATO's Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2). The Russian navy exercise in the area ended 8 September. They are still there. https://t.co/EhBkDDLi2g

The only visible sign of Russian & NATO naval presence in the area for simple mortals like myself is the AIS transponder of the Black Sea Fleet tug Prof. Nikolay Muru. It was turned off on 8 September, coinciding with the end of the exercise. 2nd pic=its track during the exercise pic.twitter.com/0vWZvG4HFT

